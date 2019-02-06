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    «Лейпциг» задержится в Кубке Германии

    «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч Кубка Германии 6 февраля 2019 года

    Футбол Германии Кубок Германии РБ Лейпциг Вольфсбург
    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»
    «Лейпциг» считается фаворитом
    В среду, 6 февраля, «Лейпциг» будет принимать на своем поле «Вольфсбург» в рамках третьего раунда Кубка Германии. Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург».
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    «Лейпциг»

    В Кубке коллектив стартовал с выездной победы над «Викторией» (3:1), после чего дома разобрался с «Хоффенхаймом» — 2:0.

    Футболисты Ральфа Рангника после 20 туров чемпионата расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков и на пять баллов опережают пятый «Айнтрахт».

    В декабре «Лейпциг» едва не сдержал на выезде «Баварию» (0:1), пропустив лишь на 83-й минуте. А закончил клуб 2018-й год и первый круг чемпионата Германии победой над «Вердером» (3:2) в домашних стенах.

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    Новый год команда начала поражением от «Боруссии» Д — 0:1. Тем не менее, следом состоялся выездной триумф над «Фортуной» — 4:0 и еще один — над «Ганновером» (3:0). Таким образом, в последнее время команда набрала великолепную форму.

    В прошлом розыгрыше Кубка Германии команде не очень повезло со жребием. «Лейпциг» уже в 1/16 финала встречался с «Баварией» и после cчета 1:1 уступил в серии пенальти.

    «Вольфсбург»

    На кубковой дистанции команда уже победила «Эльверсберг» (1:0), после чего разобралась с «Ганновером» — 2:0. Обе игры прошли на выезде.

    В Бундеслиге «Вольфсбург» шестой. Команда активно борется за участие в еврокубках, а также за возможное попадание в Лигу чемпионов. Пока отставание от пятого «Айнтрахта» составляет всего один пункт.

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    В последних пяти матчах национального первенства «волки» добыли три победы при двух поражениях. 26 января состоялось домашнее фиаско против «Байера» (0:3), после чего на выезде «Вольфсбург» одолел «Герту» — 1:0.

    В прошлом розыгрыше Кубка Германии «зелено-белые» дошли до четвертьфинала, где уступили «Шальке» (0:1).

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в первом круге текущего сезона — тогда «Вольфсбург» победил дома со счетом 1:0. При этом дома «Лейпциг» в мае побеждал со счетом 4:1.

    Команды находятся примерно на одном уровне, поэтому стоит отталкиваться от факта домашнего поля для «быков» и их хорошей текущей игровой формы. Предлагаем поставить на победу «Лейпцига» за 1.71. 0

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    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71. В среду, 6 февраля, «Лейпциг» будет принимать на своем поле «Вольфсбург» в рамках третьего раунда Кубка Германии. Начало матча — в 20:30 мск.
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