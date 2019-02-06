«Герта» — «Бавария». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции 6 февраля 2019 года

В среду, 6 февраля, на стадионе «Олимпийский» будет разыгран поединок 1/8 финала Кубка Германии. В нем примут участие «Герта» и «Бавария». Начало встречи в 22:45 по мск. Прогноз на «Герта» — «Бавария».

«Герта»

В нынешнем сезоне «Герта» является середняком чемпионата Германии. Команда располагается на 9 строчке и все еще имеет шансы на попадание в зону еврокубков.

Все прогнозы на футбол

В Кубке страны «старая дама» уже успела сыграть два матча. В начале сезона была выездная игра с «Айнтрахтом» Б (1:2), а также гостевой поединок с «Дармштадтом 98» (0:2).

В последних 6 играх «Герта» выиграла лишь раз. Это был матч с «Нюрнбергом» (1:3). Ранее команда уступила «Байеру» 3:1, «Боруссии» М 0:1 и «Фортуне» Д 3:1. Обе встречи проводились в рамках зимнего Кубка Телеком.

В последних двух выступлениях футболисты из Берлина разыграли ничью с «Шальке» и проиграли «Вольфсбургу» 0:1.

«Бавария»

«Бавария» пока не может стать лидером Бундеслиги, но в этом году «немецкая машина» однозначно будет бороться за призовые места. То же самое можно сказать и про Кубок Германии. Клубу нужны трофеи, поэтому «баварцы» отработают на положительный результат.

До встречи с «Байером» «Бавария» не знала вкуса поражений 12 матчей. «Леверкузенцы» нанесли гостям четвертое поражение в сезоне и тем самым дали журналистам повод вылить новую порцию критики на главного наставника Нико Ковача.

Перед игрой с «фармацевтами» «Бавария» одержала победу над «Штутгартом», «Хоффенхаймом», «Боруссией» М, «Фортуной» Д, «Айнтрахтом» Ф и «Лейпцигом».

В Кубке два последних поединка были довольно легкими. На пути «красных» стали такие команды как «Дрохтерсен» (0:1) и «Редингхаузен» (1:2).

В составе есть травмированные футболисты. Это Арьен Роббен, Франк Рибери, Толиссо и Алькантара.

Прогноз

На победу хозяев дается коэффициент 8,00, а на победу гостей — 1,35. Ничья оценивается цифрой 5,50.

«Герта» доставила проблем «Баварии» в последних двух встречах. В середине прошлого сезона в Мюнхене команды сыграли вничью 0:0, а в конце сентября берлинский коллектив и вовсе отобрал очки у «мюнхенцов» (2:0). В 2017 года было две очных встречи, в которых судьи фиксировали ничью.

Мы полагаем, что на этот раз «Бавария» все же возьмет верх над соперником. Учитывая последнее поражение в чемпионате, Нико Ковач постарается дать ответ всем критикам и загладить вину. После этого матча гостям придется играть в субботу с «Шальке», поэтому «Бавария» попытается закрыть все вопросы в основное время.

Клуб из Мюнхена оставался непобежденным в 34 из 36 последних матчей Кубка Германии. В 5 из 6 прошлых кубковых матчей с участием «красных» забивалось больше двух голов. Прогноз — победа «Баварии» и ТБ 2,5 за 1,79. 0