ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арьен РоббенТрансферный дайджест. 29 января — 4 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»НХЛ. Два очка Ковальчука, передачи у Радулова, Гурьянова и Любушкина Тиаго Силва — один из тех, кто провалил матч в ПСЖПовсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ»
  • 11:33
    • Кокорин написал открытое письмо с извинениями
  • 10:12
    • Гамшик продолжит карьеру в Китае
  • 08:24
    • «Хьюстон» нанес «Финиксу» 11 поражение подряд, «Детройт» разгромил «Денвер»
  • 08:04
    • Хавбек «Краснодара» перейдет в «Сантос»
  • 00:51
    • «Вест Хэм» отнял очки у «Ливерпуля»
  • 22:38
    • Российские биатлонисты улетели в Канаду без оружия
  • 22:17
    • «Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Бавария» реванш у «Герты»?

    «Герта» — «Бавария». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции 6 февраля 2019 года

    Кубок Германии Футбол Германии Герта Бавария
    Прогноз на «Герта» — «Бавария»
    «Баварцы» обязательно порадуют своих болельщиков
    В среду, 6 февраля, на стадионе «Олимпийский» будет разыгран поединок 1/8 финала Кубка Германии. В нем примут участие «Герта» и «Бавария». Начало встречи в 22:45 по мск. Прогноз на «Герта» — «Бавария».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Герта»

    В нынешнем сезоне «Герта» является середняком чемпионата Германии. Команда располагается на 9 строчке и все еще имеет шансы на попадание в зону еврокубков.

    Все прогнозы на футбол

    В Кубке страны «старая дама» уже успела сыграть два матча. В начале сезона была выездная игра с «Айнтрахтом» Б (1:2), а также гостевой поединок с «Дармштадтом 98» (0:2).

    В последних 6 играх «Герта» выиграла лишь раз. Это был матч с «Нюрнбергом» (1:3). Ранее команда уступила «Байеру» 3:1, «Боруссии» М 0:1 и «Фортуне» Д 3:1. Обе встречи проводились в рамках зимнего Кубка Телеком.

    В последних двух выступлениях футболисты из Берлина разыграли ничью с «Шальке» и проиграли «Вольфсбургу» 0:1.

    «Бавария»

    «Бавария» пока не может стать лидером Бундеслиги, но в этом году «немецкая машина» однозначно будет бороться за призовые места. То же самое можно сказать и про Кубок Германии. Клубу нужны трофеи, поэтому «баварцы» отработают на положительный результат.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    До встречи с «Байером» «Бавария» не знала вкуса поражений 12 матчей. «Леверкузенцы» нанесли гостям четвертое поражение в сезоне и тем самым дали журналистам повод вылить новую порцию критики на главного наставника Нико Ковача.

    Перед игрой с «фармацевтами» «Бавария» одержала победу над «Штутгартом», «Хоффенхаймом», «Боруссией» М, «Фортуной» Д, «Айнтрахтом» Ф и «Лейпцигом».

    В Кубке два последних поединка были довольно легкими. На пути «красных» стали такие команды как «Дрохтерсен» (0:1) и «Редингхаузен» (1:2).

  • На флажке. Семь главных трансферов 31 января
  • Самые интересные трансферы последних суток зимнего трансферного окна
  • 01/02/2019

    • В составе есть травмированные футболисты. Это Арьен Роббен, Франк Рибери, Толиссо и Алькантара.

    Прогноз

    На победу хозяев дается коэффициент 8,00, а на победу гостей — 1,35. Ничья оценивается цифрой 5,50.

    «Герта» доставила проблем «Баварии» в последних двух встречах. В середине прошлого сезона в Мюнхене команды сыграли вничью 0:0, а в конце сентября берлинский коллектив и вовсе отобрал очки у «мюнхенцов» (2:0). В 2017 года было две очных встречи, в которых судьи фиксировали ничью.

    Мы полагаем, что на этот раз «Бавария» все же возьмет верх над соперником. Учитывая последнее поражение в чемпионате, Нико Ковач постарается дать ответ всем критикам и загладить вину. После этого матча гостям придется играть в субботу с «Шальке», поэтому «Бавария» попытается закрыть все вопросы в основное время.

    Клуб из Мюнхена оставался непобежденным в 34 из 36 последних матчей Кубка Германии. В 5 из 6 прошлых кубковых матчей с участием «красных» забивалось больше двух голов. Прогноз — победа «Баварии» и ТБ 2,5 за 1,79. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Байер
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Гамбург — Нюрнберг
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Марсель — Бордо
  • Сегодня в 21:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Портсмут
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Брентфорд — Барнет
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Шрусбери Таун
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вашингтон — Ванкувер
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Флорида — Сент-Луис
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вегас
  • Завтра в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Виннипег — Сан-Хосе
  • Завтра в 04:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серхио Агуэро стал героем матча с «Арсеналом»
  • Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул
    • Вчера в 18:58     Арьен Роббен
  • Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраля
    • 00:36     Маурицио Сарри
  • Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнение
    • 14:39 01/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Герта» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. В среду, 6 февраля, на стадионе «Олимпийский» будет разыгран поединок 1/8 финала Кубка Германии. В нем примут участие «Герта» и «Бавария». Начало встречи в 22:45 по мск.
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро стал героем матча с «Арсеналом» Футбол Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титулСерхио Агуэро должен сохранить свою форму, чтобы «Манчестер Сити» имел шансы обойти «Ливерпуль» и выиграть чемпионат Вчера в 18:580
  • 12:00
    • Ряд топ-клубов следят за форвардом «Бенфики»
  • 11:48
    • Бывший тренер «Краснодара» и «Локомотива» уволен из «Аль-Фейха»
  • 11:15
    • Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Фейеноорд»
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», «Реал» разгромил «Алавес»Подробности матчей 22-го тура испанской Примеры 01:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли «Марсель» серию поражений?
  • 2.47
    •
  • 09:57
    • Игрок «Барселоны» может получить 12-летний тюремный срок
  • 09:40
    • Моуринью: Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта
  • 09:25
    • Милнер стал седьмым в списке лучших ассистентов АПЛ
    Серхио Агуэро Футбол АПЛ. «МанСити» победил «Арсенал», «Ливерпуль» оступился в ЛондонеОбзор матчей 25-го тура чемпионата Англии по футболу 00:570
  • 09:08
    • ПСЖ и «Челси» поборются за полузащитника «Севильи»
  • 21:55
    • «Авангард» одержал победу над СКА
  • 20:08
    • Моуринью не удержался на ногах на льду арены в Балашихе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие