«Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании по футболу 6 февраля

В среду, 6 февраля, «Барселона» на своем поле примет «Реал» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Реал».

«Барселона»

Каталонская «Барселона» в текущем розыгрыше Кубка Испании поочередно прошла «Культураль Леонесу» (1:0 и 4:1), «Леванте» (1:2 и 3:0) и «Севилью» (0:2 и 6:1). Примечательно, что на «Камп Ноу» подопечные Эрнесто Вальверде выиграли все матчи, а вот в гостях — лишь один.

В чемпионате Испании по итогам 22 сыгранных туров «сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу, набрав 50 очков, что на шесть больше, чем у идущего вторым «Атлетико».

В своем последнем матче «Барселона» разошлась миром с «Валенсией» (2:2), не сумев продлить серию из восьми побед кряду.

Среди травмированных у каталонцев значатся Яспер Силлессен, Самюэль Юмтити, Рафинья и Усман Дембеле.

«Реал»

Мадридский «Реал» в Кубке Испании оказался сильнее «Мелильи» (4:0 и 6:1), «Леганеса» (3:0 и 0:1) и «Жироны» (4:2 и 3:1).

Если говорить о Примере, то там «сливочные» расположились на третьем месте, набрав 42 очка в 22 турах.

На счету команды Сантьяго Солари серия из четырех побед, за время которой они победили «Бетис» (2:1), «Севилью» (2:0), «Эспаньол» (4:2) и «Алавес» (3:0).

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После травм у «Реала» восстанавливаются Хесус Вальехо и Мариано.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.78, победа «Реала» — 4.60, ничья — 4.10.

Очевидно, что в нынешнем сезоне каталонцы играют гораздо лучше мадридцев, у которых прошло уже несколько волн кризиса после ухода Криштиану Роналду. Кроме того, последние очные встречи команд, как правило, завершались в пользу «сине-гранатовых».

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И все же нельзя не заметить, что игра «Реала» начинает постепенно преображаться, о чем можно судить хотя бы по победной серии в Примере. Хорошо влился в коллектив молодой Винисиус Жуниор, а Карим Бензема, наконец, начал регулярно забивать.

У «Барселоны» не в самых лучших кондициях находятся Лионель Месси, Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, что может стать для нее большим ударом. Рекомендуем присмотреться к ставкам «гости не проиграют» за 2.04 или «победа "Реала" с форой +1» за 1.68.

Также напрашивается ставка «тотал голов больше 3» за 1.85, ведь в своих последних матчах «Барселона» и «Реал» играли результативно. 0