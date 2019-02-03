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    «Штутгарт» — «Фрайбург». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 3 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Штутгарт Фрайбург
    Прогноз на «Штутгарт» — «Фрайбург»
    «Фрайбург» — «Штутгарт»
    В воскресенье, 3 февраля, в рамках 20-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» на своей арене сразится с «Фрайбургом». Начало поединка — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Штутгарт» — «Фрайбург».
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    «Штутгарт»

    На данный момент у «автозаводцев» 4-матчевая проигрышная серия в чемпионате Германии. Началась она еще в прошлом году поражениями от «Вольфсбурга» (0:2) в гостях и «Шальке» (1:3) дома.

    В 2019 году «швабы» продолжили эту серию, уступив «Майнцу» (2:3) на своей территории и в последнем туре Бундеслиги «Баварии» (1:4) на выезде.

    После 19 матчей в немецком первенстве команда Маркуса Вайнцирля идет в зоне переходных матчей, на 16-й позиции, отставая от спасительной 15-й строки на один балл.

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  • 04/01/2019

    • Девять домашних матчей в этом розыгрыше Бундеслиги принесли «Штутгарту» три победы, одну ничью и пять поражений, разница мячей — 8:18.

    «Фрайбург»

    Подопечные Кристиана Штрайха перед 20-м туром чемпионата Германии занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 балл.

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    Оба поединка в 2019 году «черно-белые» проиграли. В первом матче года они уступили на выезде «Айнтрахту» со счетом 1:3, а в минувшем туре Бундеслиги оказались слабее «Хоффенхайма» (2:4) в родных пенатах.

    Из девяти гостевых матчей в этом чемпионате Германии «Фрайбург» смог выиграть только два из них при двух ничьих и пяти поражениях, разница мячей — 9:17.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В первом круге этого первенства оппоненты расписали результативную ничью (3:3) на поле «Фрайбурга». А в играх минувшего сезона Бундеслиги «Штутгарт» победил в обоих встречах — 3:0 и 2:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяева. На их победу предлагают — 2.30.

    На победу гостей дают — 3.30, ничья оценена — в 3.45.

    Обе команды в этом году только проигрывали и они будут всеми силами стараться взять очки по максимуму. Прогнозируем, что хозяева должны одержать победу.

    А так как в основном игры между этими соперника проходят результативно, рекомендуем поставить — ТБ 2,0. 0

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    Прогноз на «Штутгарт» — «Фрайбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30. В воскресенье, 3 февраля, в рамках 20-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» на своей арене сразится с «Фрайбургом». Начало поединка — в 20:00 по Москве.
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