«Штутгарт» — «Фрайбург». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 3 февраля 2019 года

«Штутгарт»
На данный момент у «автозаводцев» 4-матчевая проигрышная серия в чемпионате Германии. Началась она еще в прошлом году поражениями от «Вольфсбурга» (0:2) в гостях и «Шальке» (1:3) дома.
В 2019 году «швабы» продолжили эту серию, уступив «Майнцу» (2:3) на своей территории и в последнем туре Бундеслиги «Баварии» (1:4) на выезде.
После 19 матчей в немецком первенстве команда Маркуса Вайнцирля идет в зоне переходных матчей, на 16-й позиции, отставая от спасительной 15-й строки на один балл.
Девять домашних матчей в этом розыгрыше Бундеслиги принесли «Штутгарту» три победы, одну ничью и пять поражений, разница мячей — 8:18.
«Фрайбург»
Подопечные Кристиана Штрайха перед 20-м туром чемпионата Германии занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 балл.
Оба поединка в 2019 году «черно-белые» проиграли. В первом матче года они уступили на выезде «Айнтрахту» со счетом 1:3, а в минувшем туре Бундеслиги оказались слабее «Хоффенхайма» (2:4) в родных пенатах.
Из девяти гостевых матчей в этом чемпионате Германии «Фрайбург» смог выиграть только два из них при двух ничьих и пяти поражениях, разница мячей — 9:17.
Календарь и таблица Бундеслиги
В первом круге этого первенства оппоненты расписали результативную ничью (3:3) на поле «Фрайбурга». А в играх минувшего сезона Бундеслиги «Штутгарт» победил в обоих встречах — 3:0 и 2:1.
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяева. На их победу предлагают — 2.30.
На победу гостей дают — 3.30, ничья оценена — в 3.45.
Обе команды в этом году только проигрывали и они будут всеми силами стараться взять очки по максимуму. Прогнозируем, что хозяева должны одержать победу.
А так как в основном игры между этими соперника проходят результативно, рекомендуем поставить — ТБ 2,0. 0