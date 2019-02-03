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    Продолжится ли беспроигрышная серия «МЮ» в АПЛ?

    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч 25 тура английской Премьер-лиги 3 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»
    Сульшер попал в список лучших менеджеров месяца в АПЛ
    В рамках 25 тура английской Премьер-лиги состоится поединок между командами «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пойдет на стадионе «Кинг Пауэр». Начало матча в 17:05 по московскому времени. Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
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    «Лестер»

    Хозяева располагаются на 11 месте с 32 очками в активе. Команда может подняться сразу на несколько позиций, если сможет выиграть и ближайшие конкуренты допустят ошибки. В случае поражения «Лестер», вероятно, опустится на 12 строчку.

    В АПЛ у подопечных Пьюэля не получается выиграть уже три матча подряд. Дважды были поражения, а в прошлой встрече с «Ливерпулем» на выезде удалось сыграть вничью со счетом 1:1.

    Ранее «Лестер» одолел дома «Ман Сити» и в гостях «Эвертон», а также уступил «Кардиффу».

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    Дома «лисы» тоже не могут победить две игры кряду. Помимо поражения от валлийского клуба команда проиграла «Саутгемптону».

    В воскресенье на поле точно не появится Амартей, у которого травма лодыжки.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» Сульшера до сих пор ни разу не проиграл. Гости выиграли в 6 из 7 последних поединков в АПЛ. В прошлый раз на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» не сумели разобраться с «Бернли», отыгрываясь по ходу матча, чтобы вырвать хотя бы ничью (2:2). Тем не менее беспроигрышная серия все-таки продолжилась.

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    На данный момент «МЮ» находится на 6 месте. Отставание от «Челси» составляет всего 2 балла. Именно такого количества очков не хватает «манкунианцам» для попадания в зону еврокубков.

    По количеству набранных пунктов в 6 последних играх чемпионата Англии «Ман Юнайтед» находится на первом месте. Все благодаря 5 победам подряд над «Хаддерсфилдом», «Борнмутом», «Ньюкаслом», «Тоттенхэмом» и «Брайтоном».

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    • На выезде манчестерские футболисты набрали три очка в последних трех играх.

    Стоит отметить, что в 15 из 18 матчей «МЮ» в АПЛ забивалось больше двух голов. Что касается выступлений против «Лестера», то здесь «красные» выигрывали в 5 из 6 случаев, при этом во всех 6 встречах «дьяволы» забивали не менее двух мячей.

    В лазарете у клуба Рохо и Феллайни. Есть повреждения у Погба и Марсьяля.

    Прогноз

    Фаворитом матча считают «Манчестер Юнайтед» — 2,14 против 3,55. Это и благодаря успешной серии гостей в чемпионате, и в связи с результатом прошлой очной игры. Тогда в Манчестере была зафиксирована победа «манкунианцев» со счетом 2:1.

    «Лестер» умеет преподносить сюрпризы грандам английского футбола. Все только и ждут, когда же «МЮ» потеряет очки и «лисы» обязательно постараются порадовать родных болельщиков. Однако мы полагаем, что гости все же не проиграют и тотал матча будет больше 2,5. Такой исход оценивается коэффициентом 2,65. 0

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    Прогноз на «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65. В рамках 25 тура английской Премьер-лиги состоится поединок между командами «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пойдет на стадионе «Кинг Пауэр». Начало матча в 17:05 по московскому времени.
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