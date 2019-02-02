«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз на матч 25 тура английской Премьер-лиги 2 февраля 2019 года

В субботу, 2 февраля, на стадионе «Уэмбли» пройдет поединок между командами «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Встреча будет проводиться в рамках 25 тура английской Премьер-лиги. Начало матча в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» идет на 3-м месте в АПЛ с 54-м очком. Команда на семь пунктов опережает взобравшийся после прошлого тура на четвертую позицию «Арсенал».

До «Манчестер Сити», занимающим вторую строчку, подопечные Маурисио Почеттино приблизились почти вплотную — на два балла. За 10 матчей в АПЛ «Шпоры» выиграли 24 очка.

Все благодаря крупным победам над «Борнмутом», «Эвертоном», «Кардиффом», а также викториям над «Саутгемптоном», «Лестером», «Бернли», «Фулхэмом» и «Уотфордом». Однако статистику портят два поражения от «МЮ» и «Вулверхэмптона».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» все еще борется за сохранение прописки в элите английского футбола. Команда на сегодня находится в пяти очках от зоны вылета, поэтому о безопасном будущем ей пока еще рано думать.

В 10 последних матчах у «Сорок» было мало успеха. До середины этой недели команде удалось добиться положительного результата только в двух играх: на выезде в дополнительное время хозяева обыграли «Блэкберн» (4:2) в Кубке Англии, а затем одержали уверенную победу над «Кардиффом» (3:0).

Прошлые выходные закончились неудачей коллектива в Кубке Англии, где он уступил «Уотфорду» (0:2). Тем не менее, подопечные Рафаэля Бенитеса реабилитировались, сенсационно одолев «Манчестер Сити» (2:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 4,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0