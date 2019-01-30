«Страсбур» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги 30 января 2019 года

В среду, 30 января, в рамках полуфинального поединка Кубка французской лиги «Страсбур» на своей арене сразится с «Бордо». Начало матча — в 20:45 по мск. Прогноз на «Страсбур» — «Бордо».

«Страсбур»

Команда Тьерри Лорея за последние восемь матчей проиграла только один раз, уступив на выезде ПСЖ (0:2) в рамках Кубка Франции.

В остальных семи встречах были добыты победы, правда одна из них по пенальти (в Кубке лиги), а еще одна — в овертайме (в Кубке). За этот период в Лиге 1 «расинги» выиграли четыре матча кряду.

На предыдущей стадии Кубка французской лиги «Страсбур» прошел «Лион», обыграв его на выезде со счетом 2:1.

За 12 матчей, проведенных «сине-белыми» на своем поле в этом сезоне во всех турнирах, они проиграли только два из них, четыре свели вничью и шесть игр выиграли.

После 22 матчей в чемпионате страны «Страсбур» набрал 35 очков и занимает пятую позицию в турнирной таблице, отставая от топ-3 на пять пунктов.

«Бордо»

«Жирондинцы» на предыдущей стадии Кубка лиги на своем поле одолели «Гавр» со счетом 1:0, который в этом сезоне выступает в Лиге 2.

После этой встречи «Бордо» провел четыре поединка в рамках чемпионата Франции. В этих играх он одержал две победы и два поединка проиграл.

Были повержены «Анже» (2:1) в гостях и «Дижон» (1:0) дома. Проиграл с одинаковым результатом 0:1 «Ницце» и своему предстоящему противнику на выезде.

На данный момент 6-кратный чемпион Франции идет на 12 позиции в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе после 21 матча 28 баллов.

Календарь и таблица Лиги 1

В 17 выездных поединках этого сезона «Бордо» одержал шесть побед при четырех ничьих и семи поражениях.

В текущем розыгрыше Лиги 1 «Страсбур» в двух матчах взял верх над «Бордо». 2:0 — на выезде и 1:0 — на своем поле.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Страсбура» — 2.50, победа «Бордо» — 3.10, ничья — 3.05.

Проход: «Страсбура» 1.76; «Бордо» 2.07.

В поединках между этими оппонентами в последних пяти играх забивала только одна команда. Прогнозируем, что эта тенденция нарушится в предстоящем поединке.

А так как встреча состоится на поле «Страсбура» предлагаем поставить на проход хозяев. 0