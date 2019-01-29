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    «Фулхэм» постарается набрать очки в матче с «Брайтоном»

    «Фулхэм» — «Брайтон». Прогноз на матч 24 тура АПЛ 29 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Фулхэм Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз на «Фулхэм» — «Брайтон»
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    На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне сойдутся команды «Фулхэм» и «Брайтон». Встреча состоится 29 января в 22:45 по московскому времени. Это будет поединок 24 тура чемпионата Англии. Прогноз на «Фулхэм» — «Брайтон».
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» отчаянно пытается покинуть зону вылета, однако, это у команды пока не получается. Сейчас лондонский коллектив находится на 19 строчке с 14 очками. До спасительной 17 позиции нужно добрать 7 очков, но это только на данный момент.

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    «Фулхэм» уступил в последних трех встречах АПЛ. Это были матчи с «Арсеналом», «Бернли» и «Тоттенхэмом». Ранее подопечные Раньери сыграли вничью с «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном», а также выиграли у «Хаддерсфилда».

    Прошлая игра на домашнем стадионе против «Тоттенхэма» чуть не закончилась победой для хозяев. «Коттеджеры» сумели вырваться вперед на 17 минуте встречи благодаря автоголу Льоренте. В начале второй половины игры «шпоры» сравняли счет, а в добавленное время «Фулхэм» пропустил обидный мяч и лишился одного балла.

    В списке травмированных футболистов только Моусон. Остальные игроки готовы к матчу.

    «Брайтон»

    «Брайтон» на 13 строчке. У команды 26 очков. При любом исходе гости останутся на своем месте и никуда не сдвинутся.

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    «Чайки» не могут выиграть в трех последних матчах АПЛ — ничья с «Вест Хэмом» 2:2, поражение от «Ливерпуля» 0:1 и проигрыш «Ман Юнайтед» 2:1. Перед этим было поражение от «Борнмута», ничья с «Арсеналом» и победа над «Эвертоном».

    За 6 выездных игр «курортники» набрали только 4 пункта. В последнее время команде тяжело добиваться результата в чужих стенах. «Брайтон» не смог выиграть в 23 из 25 прошлых гостевых выступлений.

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    Прогноз

    Фаворитом считается «Фулхэм» — 2,45 против 3,20. На ничью дают коэффициент 3,10.

    Предыдущая встреча закончилась вничью со счетом 2:2. Стоит отметить, что в последних 6 матчах между этими командами в общей сложности забивается больше двух голов. Мы считаем, что и в этот раз будет так же. Наш прогноз — тотал больше 2,5 за 2,25.

    «Фулхэму» нужно набирать очки, чтобы покинуть зону вылета. Команда Раньери однозначно постарается взять 3 очка в предстоящем поединке. Таким образом, лондонский коллектив должен сыграть как минимум вничью. Прогноз с подстраховкой — фора 1 (0) с коэффициентом 1,69. 0

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    Прогноз на «Фулхэм» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25. На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне сойдутся команды «Фулхэм» и «Брайтон». Встреча состоится 29 января в 22:45 по московскому времени. Это будет поединок 24 тура чемпионата Англии.
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