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    Продолжит ли «Боруссия» М победную домашнюю серию?

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Аугсбург». Прогноз на матч 19 тура Бундеслиги 26 января 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Аугсбург
    Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Аугсбург»
    «Боруссия М» отлично выступает на домашнем поле
    В субботу, 26 января, в Менхенгладбахе состоится поединок между «Боруссией М» и «Аугсбургом». Встреча пройдет на стадионе «Боруссия-Парк». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Аугсбург».
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    «Боруссия М»

    Хозяева занимают третью позицию в турнирной таблице Бундеслиги с 36 очками. Ранее команда потеряла второе место, отдав его «Баварии», которая теперь имеет отрыв в 3 пункта. «Лейпциг», находящийся сзади на расстоянии 5 баллов, пока ничем не угрожает коллективу из Менхенгладбаха.

    В этом году «жеребцы» провели только три официальных поединка. Два из них были в Кубке Телеком. Таким образом, сначала удалось обыграть «Герту» 0:1, затем «Боруссия» уступила в финале зимнего турнира «Баварии».

    Позже состоялся первый в нынешнем году матч в рамках чемпионата Германии. На выезде «пони» выиграли у «Байера» 0:1.

    В 6 последних поединках немецкого чемпионата у хозяев было два поражения, три победы и ничья. Обидчиками выступили команды «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Положительного результата удалось достичь в играх со «Штутгартом», «Нюрнбергом» и теми самыми «фармацевтами».

    В Бундеслиге нынешнего сезона «Боруссия М» ни разу не уступила на своем поле. Более того, команда выиграла во всех матчах, проводившихся в домашних стенах.

    В составе есть травмированные игроки. Проблемы со здоровьем испытывают Плеа и Азар, но, скорее всего, их успеют восстановить. Точно не сыграет Дукур и Раффаэл.

    Азар и Плеа — ключевые игроки команды. Оба считаются лучшими бомбардирами «жеребцов», которые забили 9 и 10 голов соответственно.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» борется за сохранение прописки в Бундеслиги. Гости занимают 15 место с 15 баллами в активе. От зоны вылета команду отделяет всего 4 пункта, а победить она не может в 9 последних встречах немецкого первенства.

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    Перед поездкой в Менхенгладбах «фуггеры» дома уступили «Вольфсбургу» 2:3, а затем и «Фортуне» Дюссельдорф 1:2. Таким образом, 2019 год гости начали с поражения, что не может не влиять на общее психологическое состояние футболистов.

    Последний раз на выезде «Аугсбург» побеждал в конце октября. После этого было четыре гостевых встречи, в трех из которых коллектив не набрал ни одного зачетного балла. Лишь в матче с «Гертой» удалось зацепиться за ничью, сыграв со счетом 2:2.

    Что касается кадровых потерь, то они довольно большие. Точно не сыграют Чжи Дон-Вон и Гу Чжа-Чхоль, которые уехали в ОАЭ на Кубок Азии. Каюби и Фрамбергер травмированы.

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    • Также есть повреждения у Шибера, Хедиры и Стафилидиса. Второй является важным футболистом для команды.

    Лучшим бомбардиром считается исландец Финнбогасон с 7 голами на счету.

    Прогноз

    Хозяева безусловно являются фаворитами — 1,65 против 5,10. На ничейный исход дается коэффициент 4,20.

    В сентябре команды сыграли вничью 1:1. В этот раз «Аугсбург» может и проиграть. «Боруссия» набрала форму и вступила в гонку за призовые места. Учитывая последние результаты обеих команд, а также выступления «жеребцов» на домашней арене, можно предположить, что именно они и станут победителями в предстоящем поединке.

    В составе «Боруссии» есть игроки, которые немало забивают в нынешнем сезоне. Это подтверждается тем фактом, что в последних 13 домашних матчах «пони» забивали не менее двух мячей. Наш прогноз — индивидуальный тотал команды будет больше 1,5. На это дается коэффициент 1,61. 0

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    Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В субботу, 26 января, в Менхенгладбахе состоится поединок между «Боруссией М» и «Аугсбургом». Встреча пройдет на стадионе «Боруссия-Парк». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по московскому времени.
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