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    Одержит ли «Вильярреал» первую за два месяца победу в Примере?

    «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 20 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Вильярреал Атлетик
    Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетик»
    «Вильярреал» — «Атлетик»
    В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Атлетик». Встреча пройдет 20 января на стадионе «Эль-Мадригал». Начало — в 18:15 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетик».
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    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» не побеждает уже на протяжении шести матчей. Серия из четырех ничьих началась еще перед новым годом и продолжилась в январе.

    В рамках Примеры. «Вильярреал» поочередно поделил очки с «Уэской» и «Реалом» (по 2:2), а также с «Эйбаром» (0:0).

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    • Затем, в первом матче 1/8 финала Кубка Испании «подводники» на своем поле спаслись от поражения в матче с «Эспаньолом» (2:2).

    Два последних матча «Вильярреал» проиграл. Сначала в матче Примеры уступил «Хетафе» (1:2), пропустив на последних минутах, а затем вылетел из Кубка Испании, проиграв на выезде «Эспаньолу» (1:3).

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    В чемпионате Испании «Вильярреал» после 19 матчей занимает 19 место, имея в своем активе 17 баллов и на 4 очка оставая от спасительного 17 места. Разница мячей 20-25, лучший бомбардир — Карлос Бакка с 4 голами.

    Матч из-за травм пропустят полузащитники Бруно Сориано, Рамиро Герра и Мануэль Морланес.

    «Атлетик»

    Клуб из Бильбао закрыл 2018 год упущенной домашней победой над «Вальядолидом» (1:1), а новый год начал выездной победой над «Сельтой» (2:1).

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    Затем «Атлетик» ждали сразу три матча с «Севильей» подряд, два из которых закончились победами.

    В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» одержала выездную победу над басками со счетом 3:1, после чего проиграла «Атлетику» сначала в выездном матче Ла лиги (0:2), а затем в ответном матче Кубка (0:1), выбив, тем не менее, соперника из турнира.

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    • В результате, после 19 туров «Атлетик» с 22 очками на 15-м месте. Разница мячей 20-25, лучший бомбардир с 7 голами — Иньяки Уильямс.

    В предстоящем матче из-за травм могут не сыграть хавбеки Рауль Гарсия и Микель Рико, защитники Иньиго Лекуэ и Ерай Лопес, а также нападающий Ариц Адурис.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом круге «Атлетик» проиграл дома со счетом 0:3. В прошлом сезоне клуб из Бильбао на своем поле сыграл вничью 1:1, а на выезде победил со счетом 3:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,25, тогда как на ничью — 3,30, а на успех «Атлетика» — 3,30.

    Гостей измотало трехматчевое противостояние с «Севильей», так что преимущество на стороне хозяев. Прогнозируем, что «Вильярреал» не проиграет на своем поле.

    Обе команды мало забивают, так что на изобилие голов надеяться не стоит. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,95. 0

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    Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Атлетик». Встреча пройдет 20 января на стадионе «Эль-Мадригал». Начало — в 18:15 мск.
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