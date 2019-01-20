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    Продлится ли победная серия «Манчестер Сити»?

    «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 20 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити
    Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити»
    «Сити» выиграл пять предыдущих матчей с разницей 22-2
    В воскресенье, 20 января, «Хаддерсфилд» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Джона Смита», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити».
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    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» находится на дне в турнирной таблице Премьер-лиги. В 22-м поединке чемпионата коллектив заработал всего лишь 11 очков и отстает от спасительной 17-й позиции на восемь баллов.

    До предыдущего тура у подопечных Давида Вагнера девятиматчевая проигрышная серия с учетом всех турниров. Непосредственно в АПЛ за этот период они уступили в восьми играх.

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    И только в последнем матче «Терьеры» покончили с неудачами в гостях против «Кардиффа». Команде удалось увезти ничью из столицы Уэльса со счетом 0:0.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» провожал 2018-й год не слишком радостно. Перед НГ «Горожане» в рамках АПЛ уступили сначала «Кристал Пэласу» (2:3) дома, а затем «Лестеру» (1:2) на выезде.

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    Но закрыли год игроки действующего чемпиона Англии гостевой победой над «Саутгемптоном» (2:1). Новый год манкунианцы начали с очень важной домашней победы над лидирующим в АПЛ «Ливерпулем» (2:1), после чего на своем поле разгромили «Ротерхэм» (7:0) в Кубке Англии и «Бертон» (9:0) в Кубке лиги.

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    • В прошлом поединке подопечные Пепа Гвардиолы продлили свою победную серию до пяти игр. Благодаря успеху в домашнем матче 22-го тура над «Вулверхэмптоном» (3:0) разница мячей коллектива в этих встречах — 22-2.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех хозяев поля оценивается в 19,00, а ничья — в 8,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Сити» выиграет с разницей в четыре или более мячей за 4,00. 0

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    Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В воскресенье, 20 января, «Хаддерсфилд» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Джона Смита», начнется в 16:30 по московскому времени.
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