«Севилья» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 16 января 2019 года

В среду, 16 января, «Севилья» на своем поле примет «Атлетик» из Бильбао в ответном поединке 1/8 финала Кубка Испании. Начало матча — в 22:30 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Атлетик».

«Севилья»

В течении недели эти команды проведут между собой три игры — две в Кубке и одну в чемпионате Испании. В первой встрече «нервионцы» обыграли «Атлетик» на его поле со счетом 3:1.

А накануне они сыграли в поединке Примеры, где «баски» взяли реванш, обыграв на своей территории севильцев — 2:0.

Этим поражением команда Пабло Мачина прервала 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, а в чемпионате Испании она составляла девять игр.

После 19 туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 33 очка, отставая от второго «Атлетико» на пять баллов.

«Атлетик»

За последние семь матчей «львы» проиграли только один раз, когда уступили в первом поединке 1/8 финала Кубка Короля предстоящему сопернику — 1:3.

Также еще в двух поединках футболисты Гаиски Гаритано сыграли вничью и четыре встречи выиграли. Две из этих викторий состоялись в 2019 году.

7 января «баски» на выезде одолели «Сельту» со счетом 2:1, а несколько дней тому назад взяли реванш у «Севильи» за кубковое поражение, обыграв их на своем поле со счетом 2:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

5-матчевая беспроигрышная серия подняла клуб из Бильбао на 15 позицию в турнирной таблице Примеры, с отрывом от зоны вылета на три очка.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу в основное время предлагают — 1.68.

На победу гостей в основное время дают — 5.00, ничья в основное время оценена — в 3.70.

Севильцы в первом поединке сделали задел в два мяча и практически решили вопрос с выходом в четвертьфинал. Поэтому, вполне вероятно, что хозяева будут удерживать добытое преимущество. Предлагаем поставить на то, что гости не проиграют. 0