«Рома» — «Энтелла». Прогноз на матч 1/8 Кубка Италии 14 января 2019 года

Первый матч в Кубке Италии для «Ромы» в этом сезоне

В рамках 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Рома» и «Энтелла». Поединок пройдет в Риме на стадионе «Олимпико». Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Рома» — «Энтелла».

«Рома»

«Рома» демонстрирует вполне стабильный футбол в последнее время. На данный момент команда располагается на 6 месте в турнирной таблице Серии А и может претендовать на попадание в четверку лучших команд итальянского первенства.

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С учетом всех турниров в 6 последних играх «Рома» потерпела два поражения. Кроме этого, у столичной команды было три победы и одна ничья. Перед кубковой встречей «римляне» ездили к «Парме», у которой выиграли со счетом 0:2.

За 12 домашних матчей в нынешнем сезоне «Рома» уступила лишь дважды и вряд ли команде из третьего дивизиона удастся подпортить статистику.

В списке травмированных футболистов Де России и Манолас. Остальные футболисты готовы выйти на поле 14 января.

Следующая встреча в Серии А у подопечных Ди Франческо 19 января, поэтому времени на восстановление будет достаточно. Без ротации вряд ли обойдется, но несколько ключевых футболистов тренер «римлян» точно выпустит.

«Энтелла»

«Энтелла» представитель Серии С. Там команда занимает пятую позицию. Стоит отметить, что этот коллектив имеет шансы на повышение в классе, поскольку отставание от первой позиции составляет всего 5 баллов.

За 6 последних игр «Энтелла» потерпела всего одно поражение, при этом домашнее со счетом 0:1. Также соперник «Ромы» три раза выиграл и дважды сыграл вничью. В 5 из 6 поединков с участием этой команды забивалось не больше двух голов. «Энтелла» пропустила лишь в двух.

Что касается Кубка Италии, то для этого коллектива поединок с «Ромой» станет четвертым по счету в текущем сезоне. В 1/64 финала удалось победить «Сиену» 3:0, потом команду «Салернитана» 2:0. В 1/16 финала «Энтелла» сделала сенсацию, обыграв клуб «Дженоа» благодаря серии пенальти.

Лучший бомбардир Мота с 7 голами, однако в Кубке Италии больше всех забил Симоне Икарди (2 мяча).

Прогноз

«Энтелла» неплохо начала в Кубке Италии, но вряд ли хватит мастерства на победу в матче с таким сложным соперником. В прошлом сезоне «Рома» начала и закончила с поражения, но в этот раз у команды есть все шансы пройти дальше.

В игре с «Дженоа» «Энтелла» пропустила 2 мяча. Учитывая, что на это раз соперником выступает «Рома», стоит ожидать больше голов. Мы прогнозируем, что «римляне» сумеют победить с отрывом в 3 гола и больше, а также выиграть оба тайма. На эти исходы даются коэффициенты 1,64 и 2,04 соответственно. 0