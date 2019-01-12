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    «Вест Хэм» — «Арсенал»: команды устроят перестрелку в лондонском дерби

    «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз на матч 22 тура английской Премьер-лиги 12 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Арсенал
    Прогноз на «Вест Хэм» — «Арсенал»
    Эмери снова попытается обыграть Пеллегрини
    12 января на «Олимпийском стадионе» состоится поединок 22 тура английской Премьер-лиги между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Старт матча в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Вест Хэм» — «Арсенал».
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» располагается на 10 месте в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон», «Борнмут» и «Брайтон» могут обойти «молотобойцев» в том случае, если они потерпят поражение или сыграют вничью. Таким образом, сохранение позиции или улучшение положения можно ожидать только в случае победы.

    В шести последних играх «Вест Хэм» дважды уступил — «Уотфорду» дома со счетом 0:2 и на выезде «Бернли» 2:0. Кроме этого, было три победы. Перед лондонским дерби на «Олимпийский стадион» приезжал «Брайтон» (2:2).

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    «Молотобойцы» пропустили в 5 из 6 последних встреч, при этом в 4 случаях в ворота подопечных Пеллегрини влетало более одного мяча. В домашних стенах хозяева пропускают уже восьмую встречу подряд. В матче с «Арсеналом» продолжение этой серии очень вероятно.

    В лазарете Бальбуена, Лансини, Уилшер, Рид, Фредерикс, Санчес и Ярмоленко. Под вопросом участие Чичарито.

    В большей мере Пеллегрини приходиться надеется на Фелипе Андерсона, у которого 8 забитых голов и самая высокая оценка за матч.

    «Арсенал»

    «Арсенал» идет пятым. Разрыв между «канонирами» и «МЮ» составляет 3 балла, поэтому придется поднажать, чтобы «манкунианцы» не приблизились вплотную.

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    • Кроме того, чтобы гарантировать себе прямое попадание в ЛЧ, необходимо обгонять «Челси» и «Тоттенхэм», но вот до пятой строчки не хватает еще трех очков без учета игры «аристократов».

    По статистике за 6 последних встреч в АПЛ у «Арсенала» равное количество поражений и побед, как и у «Вест Хэма». Один из проигрышей состоялся на «Энфилд Роуд» (5:1). Однако после этого «канониры» реабилитировались дома и одолели «Фулхэм» со счетом 4:1.

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    В гостях подопечные Эмери не побеждают уже четвертую игру кряду, и в 6 прошлых играх была только одна победа. Таким образом, в предстоящем поединке гостям есть к чему стремиться.

    «Арсеналу» не удается выйти «сухим» уже пять матчей. На выезде команда пропускает 10 матчей подряд.

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    • Мавропанос, Холдинг, Мхитарян и Уэлбек точно не выйдут на поле 12 января.

    Лучшим бомбардиром клуба является Обамеянг с 14 голами.

    Прогноз

    В конце августа на своем поле «Арсенал» выиграл у «Вест Хэма» со счетом 3:1. Стоит также отметить, что «молотобойцы» не побеждают своего соперника 5 матчей подряд, в четырех из которых не удалось набрать даже одного балла.

    На победу «Вест Хэма» букмекеры установили коэффициент 3,40, а на победу «Арсенала» — 2,08. Мы прогнозируем, что в этот раз «канониры» снова не дадут себя обыграть. Прогноз — «Арсенал» не проиграет и ТБ 2,5 с коэффициентом 2,20.

    За 9 лет между этими командами ничья фиксировалась лишь дважды. Вероятно, что в этот раз игра снова завершится победой одной из команд. Вариант «обе забьют и матч завершится победой одной из команд» предлагается с коэффициентом 2,08. 0

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. 12 января на «Олимпийском стадионе» состоится поединок 22 тура английской Премьер-лиги между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Старт матча в 15:30 по московскому времени.
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