«Ньюпорт» — «Лестер». Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии 6 января 2019 года

В рамках Кубка Англии сойдутся команды «Ньюпорт» и «Лестер». Встреча состоится на стадионе «Ньюпорт», а стартовый свисток будет дан в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Ньюпорт» — «Лестер».

«Ньюпорт»

«Ньюпорт» — 12 команда Второй английской лиги. Единственным успокаивающим фактором для команды в матче с «Лестером» будет родной стадион и болельщики, которые поддержат своих футболистов.

«Ньюпорт» не побеждает в пяти последних матчах второго дивизиона. Хоть пропускать хозяева стали меньше, но и забить они не могут уже вторую игру кряду. Это однозначно указывает на плохую текущую форму команды и наличие некоторых проблем.

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У соперника «Лестера» уже были матчи в Кубке Англии в этом сезоне. Перед «лисами» с «Ньюпортом» соревновался клуб «Рексхем». Первая встреча закончилась с нулями на табло, а вот дома футболисты «Ньюпорта» уверенно обыграли оппонентом со счетом 4:0.

Лучшим бомбардиром команды является ирландский полузащитник Падрайг Амонд, у которого 10 мячей на счету, в том числе два в Кубке Англии.

«Лестер»

«Лестер» сейчас играет хорошо, учитывая, что «лисы» находятся в высшем дивизионе. В 6 последних играх гости дважды проиграли, один раз сыграли вничью и три раза победили. Стоит отметить, что в конце декабря подопечные Клода Пьюэля обыграли «Манчестер Сити» в рамках АПЛ (2:1).

Помимо яркой победы на «горожанами» было заработано три очка в поединке с «Челси». Это случилось еще до встречи с «Ман Сити». Таким образом, «Лестер» обыграл двух грандов английского футбола подряд.

Из Кубка английской лиги «Лестер» вылетел и теперь «синие» могут сосредоточиться на Кубке Футбольной ассоциации.

В последних 6 играх команда пропускала не больше одного гола и забила в 4 из 6 встреч не более двух мячей. В прошлой игре удалось минимально обыграть «Эвертон» со счетом 0:1. К поединку с «Ньюпортом» футболисты подходят в отличном настроении.

Под вопросом участие Амартея и Моргана. Однозначно стоит ожидать ротации состава со стороны Клода Пюэля.

Прогноз

Полноценным фаворитом является «Лестер» — 9,40 против 1,29. Несмотря на отсутствие очных противостояний все же можно рассчитывать на то, что «лисы» за счет своего уровня мастерства обыграют соперника и пройдут дальше.

Даже с учетом ротации гости будут сильнее соперника. Мы прогнозируем, что 6 января коллектив Пюэля победит с форой -1,5. Данный исход оценивается коэффициентом 1,81. 0