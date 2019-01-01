«Кардифф Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2019 года

Во вторник, 1 января, «Кардифф Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Уэльсе, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Тоттенхэм».

«Кардифф Сити»

Футболисты «Кардифф Сити» на данный момент занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 18 очков.

Валлийская команда в 20 сыгранных матчах одержала пять побед, трижды сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

В трех последних матчах подопечные Нила Уорнока уступили «Манчестер Юнайтед» (1:5), разошлись миром с «Кристал Пэлас» (0:0) и выиграли у «Лестера» (1:0).

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Среди травмированных у «Кардифф Сити» значатся Джаз Ричардс, Дэнни Уорд и Кеннет Зохоре.

«Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» расположился на третьей позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 45 очками.

На счету «шпор» 15 побед и пять поражений в 20 сыгранных турах национального первенства.

В трех последних матчах «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» (6:2) и «Борнмут» (5:0), а также неожиданно проиграл «Вулверхэмптону» (1:3).

Отметим, что лондонцы успешно сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов, выйдя в 1/8 финала.

В лазарете «шпор» находятся Виктор Ваньяма, Ян Вертонген, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Винсент Янссен, Муса Дембеле и Серж Орье.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.47, победа «Кардифф Сити» — 7.50, ничья — 4.70.

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Нам кажется, что ставить на чистую победу «шпор» немного рискованно, учитывая то, как прошел их предыдущий поединок.

На «Уэмбли» подопечные Маурисио Почеттино уступили «Вулверхэмптону», притом вполне справедливо, так как в атаке выглядели неубедительно.

В то же время валлийцы, конечно, не так сильны, как «волки», поэтому «Тоттенхэму» должно быть чуть легче в плане забивания голов. Мы бы присмотрелись к ставке «тотал голов больше 3» за 2.02.

Если вы все же верите в «шпор», то можно взять ставку «победа "Тоттенхэма" с форой -1» за 1.77. 0