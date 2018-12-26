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    «Арсенал» разомнется перед «Ливерпулем»

    «Брайтон» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 26 декабря

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз на «Брайтон» — «Арсенал»
    Александр Ляказетт
    В матче 19-го тура чемпионата Англии «Брайтон» будет принимать «Арсенал». Встреча пройдет 26 декабря на стадионе «Фалмер». Начало — в 20:15. Прогноз на «Брайтон» — «Арсенал».
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    «Брайтон»

    «Брайтон энд Хоув Альбион» после восемнадцати туров располагается на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 21 очко, забила 20 голов, а пропустила 26.

    В текущем чемпионате «Брайтон» выступает сериями — после двух трех матчей с положительным результатом идут две-три победы.

    Вот и после двух побед подряд к игре против «Арсенала» подопечные Криса Хьютона подходят с серией из трех кряду поражений в АПЛ. «Брайтон» в трех матчах сумел забить лишь один гол, поочередно уступив «Бернли» (0:1), «Челси» (1:2) и «Борнмуту» (0:2).

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    На своем поле в текущем чемпионате «Брайтон» провел 8 матчей, в которых одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и 2 раза проиграл.

    «Арсенал»

    «Арсенал» в текущем сезоне выдал серию из 22 матчей подряд без поражений во всех турнирах. Прервалась она 16 декабря, когда подопечные Унаи Эмери проиграли «Саутгемптону» (2:3).

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    После этого «Арсенал» потерпел еще одно поражение — 0:2 от «Тоттенхэма» в Кубке лиги. А в предыдущем туре «канониры» вернулись на положительную волну — на своем поле команда со счетом 3:1 обыграла «Бернли».

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после восемнадцати матчей располагается на пятом месте — у «канониров» 37 очков, 40 забитых и 24 пропущенных мяча. 37 очков и у «Челси», который занимает четвертое место в таблице.

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    • Отметим, что по забитым голам «Арсенал» — второй в лиге. Больше «канониров» забил только «Ман Сити».

    На выезде команда Эмери в этом чемпионате играет так же, как «Брайтон» — на своем поле: 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

    Прогноз

    На победу «Брайтона» букмекеры дают коэффициент 5,10, на ничью — 3,82, а на победу «Арсенала» — 1,78.

    «Арсенал» продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов и в матче против середняка АПЛ должен набирать максимальное количество очков. В то же время стоит напомнить, что через три дня после матча против «Брайтона» «канониров» ждет встреча с «Ливерпулем». Эмери наверняка постарается не только выиграть 26 декабря, но и провести определенную ротацию, чтобы сэкономить силы некоторых игроков.

    Наш прогноз на матч — победа «Арсенала» с коэффициентом 1,78.

    Также можно поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,78. 0

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    Прогноз на «Брайтон» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В матче 19-го тура чемпионата Англии «Брайтон» будет принимать «Арсенал». Встреча пройдет 26 декабря на стадионе «Фалмер». Начало — в 20:15.
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