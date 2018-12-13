«Славия» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

В четверг, 13 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы питерский «Зенит» сыграет на выезде с чешской «Славией». Начало матча в Праге — в 23:00 мск. Прогноз на «Славия» — «Зенит».

«Славия»

«Славия» оказалась в Лиге Европы, вылетев из Лиги чемпионов, где в третьем квалификационном раунде уступила киевскому «Динамо» (1:1 и 0:2).

В первом туре группового этапа пражане на своем поле одержали победу над «Бордо» (1:0), доказав, что имеют большие планы на этот турнир.

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Далее последовал выезд в Санкт-Петербург и минимальное поражение — единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Кокорин. Затем удалось взять четыре очка против «Копенгагена» (1:0 и 0:0), а в пятом туре «Бордо» справился с чехами дома — 2:0.

Теперь «Славия» на четыре очка отстает от «Зенита», но на два очка опережает «Копенгаген» и на три — «Бордо».

У себя в национальном первенстве «Славия» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Викторию» на четыре пункта. В 18-м туре подопечные Йиндржиха Трпишовского справились с «Младой» — 3:2.

«Зенит»

Питерский клуб в последнее время играет довольно неровно. Ноябрь начался с вылета из Кубка России после поражения от «Ростова» (1:3).

Затем подопечные Семака дома победили «Ахмат» (1:0) в РПЛ и сыграли вничью с «Бордо» (1:1) в выездном матче Лиги Европы.

Выезд в гости к ЦСКА обернулся поражением со счетом 0:2, после чего «Зенит» на своем поле победил «Ростов» (2:0) в матче РПЛ и «Копенгаген» (1:0) в рамках Лиги Европы.

Команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы C, имея на своем счету 11 очков. Следовательно, питерцы уже не покинут вершину, поэтому турнирной мотивации у них нет. Впереди — плей-офф.

Последнюю игру «Зенит» провел в рамках РПЛ, неожиданно уступив «Рубину» на домашней арене — 1:2. Теперь питерцы всего на один пункт опережают «Краснодар», хоть и удерживают лидерство.

Прогноз

В случае ничьей или победы «Славия» останется на втором месте. Если же «Зенит» возьмет верх, то чехов со второго места сместит победитель в матче «Копенгаген» — «Бордо».

Другое дело, что российской команде не слишком нужна эта победа. У Сергея Семака есть возможность проверить резерв и дать отдохнуть лидерам после неудач в РПЛ. Предлагаем поставить на победу «Славии» за 1.70. 0