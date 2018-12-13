ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Вашингтона»НХЛ. Хет-трик Овечкина, гол Барбашева, восьмое подряд поражение «Чикаго» «Локомотив» — «Шальке»Отмучились: «Локомотив» был деклассирован в Лиге чемпионов Поль ПогбаПогба несовместим с нынешним «МЮ» и Моуринью. Французу пора уходить
  • 11:51
    • Дацюк и Бурдасов пропустят Кубок Первого канала
  • 10:31
    • Кононов пообещал не сидеть в обороне и не ждать чужой ошибки
  • 10:17
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 09:07
    • «Хьюстон» обыграл «Портленд», «Торонто» победил «Клипперс»
  • 23:54
    • Выиграй путешествие на матчи европейских топ-клубов
  • 01:15
    • «Атлетико» не сумел обыграть «Брюгге»
  • 01:08
    • «Монако» без Головина уступил дортмундской «Боруссии»
    Все новости спорта

    «Славия» обыграет резерв «Зенита»

    «Славия» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

    Лига Европы Зенит
    Прогноз на «Славия» — «Зенит»
    «Славии» нужны очки
    В четверг, 13 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы питерский «Зенит» сыграет на выезде с чешской «Славией». Начало матча в Праге — в 23:00 мск. Прогноз на «Славия» — «Зенит».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Славия»

    «Славия» оказалась в Лиге Европы, вылетев из Лиги чемпионов, где в третьем квалификационном раунде уступила киевскому «Динамо» (1:1 и 0:2).

    В первом туре группового этапа пражане на своем поле одержали победу над «Бордо» (1:0), доказав, что имеют большие планы на этот турнир.

    Все прогнозы на футбол

    Далее последовал выезд в Санкт-Петербург и минимальное поражение — единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Кокорин. Затем удалось взять четыре очка против «Копенгагена» (1:0 и 0:0), а в пятом туре «Бордо» справился с чехами дома — 2:0.

    Теперь «Славия» на четыре очка отстает от «Зенита», но на два очка опережает «Копенгаген» и на три — «Бордо».

    У себя в национальном первенстве «Славия» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Викторию» на четыре пункта. В 18-м туре подопечные Йиндржиха Трпишовского справились с «Младой» — 3:2.

    «Зенит»

    Питерский клуб в последнее время играет довольно неровно. Ноябрь начался с вылета из Кубка России после поражения от «Ростова» (1:3).

    Затем подопечные Семака дома победили «Ахмат» (1:0) в РПЛ и сыграли вничью с «Бордо» (1:1) в выездном матче Лиги Европы.

  • «Зенит» показал худшую версию себя
  • Реакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Зенита» от «Рубина»
  • 10/12/2018

    • Выезд в гости к ЦСКА обернулся поражением со счетом 0:2, после чего «Зенит» на своем поле победил «Ростов» (2:0) в матче РПЛ и «Копенгаген» (1:0) в рамках Лиги Европы.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы C, имея на своем счету 11 очков. Следовательно, питерцы уже не покинут вершину, поэтому турнирной мотивации у них нет. Впереди — плей-офф.

  • Лига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс
  • Полный расклад по итогам пяти туров группового этапа Лиги Европы
  • 30/11/2018

    • Последнюю игру «Зенит» провел в рамках РПЛ, неожиданно уступив «Рубину» на домашней арене — 1:2. Теперь питерцы всего на один пункт опережают «Краснодар», хоть и удерживают лидерство.

    Прогноз

    В случае ничьей или победы «Славия» останется на втором месте. Если же «Зенит» возьмет верх, то чехов со второго места сместит победитель в матче «Копенгаген» — «Бордо».

    Другое дело, что российской команде не слишком нужна эта победа. У Сергея Семака есть возможность проверить резерв и дать отдохнуть лидерам после неудач в РПЛ. Предлагаем поставить на победу «Славии» за 1.70. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Кунь Лунь — Барыс
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — ЦСКА
  • Сегодня в 20:55
    •  4.19
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:55
    •  1.91
  • Прогноз на матч Виктория — Рома
  • Сегодня в 20:55
    •  1.83
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Ювентус
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хоффенхайм
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Бенфика — АЕК
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аякс — Бавария
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шахтер — Лион
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Завтра в 04:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Завтра в 18:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ренн — Локомотив Астана
  • Завтра в 20:55
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рапид — Рейнджерс
  • Завтра в 20:55
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Айнтрахт
  • Завтра в 20:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Манджукич (справа) снова сыграл решающую роль в большом матче
  • «Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущем
    • 18:23 08/12/2018     Джердан Шакири и другие игроки «Ливерпуля»
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Пять выводов после волевой победы «красных»
    • 21:58 06/12/2018     «Челси» забил дважды
  • Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»
    • 19:19 09/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Славия» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В четверг, 13 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы питерский «Зенит» сыграет на выезде с чешской «Славией». Начало матча в Праге — в 23:00 мск.
    Тоже интересно
    «Шальке» — «Локомотив» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Шальке», «Ливерпуль» одолел «Наполи»Обзор матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:100
  • 01:01
    • «Интер» не сумел обыграть ПСВ и покинул Лигу чемпионов
  • 00:59
    • ПСЖ победил в Сербии и вышел в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:57
    • Гол Салаха вывел «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Чемпионская гонка АПЛ. Так кто же фаворит?Сравнительный анализ «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Вчера в 17:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попрощается ли ЦСКА с еврокубками на «Сантьяго Бернабеу»?
  • 4.19
    •
  • 10:49
    • «Спартак» интересуется полузащитником «Леванте»
  • 10:40
    • Штоффельсхаус посетовал на нехватку агрессии у «Локомотива»
  • 09:23
    • СМИ: Дацюк рискует пропустить Кубок Первого канала
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Хет-трик Стэмкоса, передачи Кучерова и НаместниковаПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 декабря Вчера в 09:240
  • 00:57
    • «Барса» и «Тоттенхэм» поделили очки и вышли в плей-офф ЛЧ
  • 00:24
    • Семин: «Локомотив» не играл в трусливый футбол
  • 22:48
    • «Локомотив» проиграл «Шальке» и закончил выступление в еврокубках
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие