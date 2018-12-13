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    АЕК — «Байер». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

    Лига Европы Футбол Германии Байер
    Прогноз на АЕК — «Байер»
    «Байер» — АЕК
    В четверг, 13 декабря, в матче 6 тура группы А Лиги Европы кипрский АЕК на своем поле примет немецкий «Байер». Начало поединка — в 23:00 по московскому времени. Прогноз на АЕК — «Байер».
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    АЕК

    Киприоты лишились шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. После пяти матчей они набрали пять баллов и отстают от четвертого швейцарского «Цюриха» на четыре пункта.

    «Воины» только в минувшем туре одержали свою первую победу в своем квартете, когда в гостевом поединке переиграли швейцарский коллектив со счетом 2:1.

    До этой встречи «желто-зеленые» сначала проиграли швейцарцам (0:1) дома и в гостях предстоящему сопернику (2:4), а также свели две игры вничью с болгарским «Лудогорецем» (1:1 и 0:0).

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    • На внутренней арене АЕК после 10 матчей чемпионата расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 19 баллов и отстает от первой строки на девять очков, но имеет две игры в запасе.

    «Байер»

    «Фармацевты» с 10 пунктами возглавляют квартет А, но всего лишь на один балл от них отстает «Цюрих», с которым они вышли в плей-офф. И в случае потери очков и победы швейцарцев, немцы могут опуститься на вторую позицию.

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    На групповой стадии турнира «аптекари» потерпели одно поражение — от «Цюриха» на выезде со счетом 2:3. Один поединок свели вничью, поделив очки в прошлом туре с «Лудогорцем» (1:1) дома.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    А другие три встречи «Байер» выиграл. Одолел в гостях болгарский коллектив (3:2), а также в домашних играх предстоящего противника (4:2) и швейцарцев (1:0).

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Байра» — 2.00, победа АЕКа — 3.80, ничья — 3.65.

    Учитывая, что игра не будет иметь большого турнирного значения и пройдет на Кипре, где хозяева зачастую демонстрируют неплохой футбол, рекомендуем поставить — обе забьют. 0

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    Прогноз на АЕК — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68. В четверг, 13 декабря, в матче 6 тура группы А Лиги Европы кипрский АЕК на своем поле примет немецкий «Байер». Начало поединка — в 23:00 по московскому времени.
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