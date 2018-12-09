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    «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставки на ответный матч финала Кубка Либертадорес 9 декабря

    Латинская Америка
    Прогноз на «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»
    «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»
    На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 9 декабря состоится ответный матч финала Кубка Либертадорес — «Ривер Плейт» будет принимать «Бока Хуниорс». Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс».
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    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» добился положительного для себя результата в выездном матче — ничья 2:2, безусловно, является таковым.

    Однако фанаты «миллионеров» подставили свою команду. Из-за беспорядков, которые устроили болельщики, матч был перенесен в Мадрид, и теперь «Ривер» лишился преимущества своего поля. В аргентинском Суперкласико оно является невероятно важным — фанатам «Ривер Плейта» запрещен доступ на стадион «Бока Хуниорс», а болельщикам «генуэзцев» — на арену «Ривера». В Мадриде «миллионеры» наверняка не получат той поддержки трибун, которая была бы у них в Буэнос-Айресе.

    Отметим, что «Ривер Плейт» не так давно уже побеждал в Кубке Либертадорес. «Миллионеры» завоевали этот трофей в 2015 году.

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    По пути к нынешнему финалу «миллионеры» в плей-офф прошли аргентинские «Расинг» и «Индепендьенте», а также бразильский «Гремио».

    В чемпионате Аргентины «Ривер Плейт» выступает с переменным успехом. В предыдущем туре 3 декабря команде удалось обыграть на своем поле «Химнасию Ла-Плата» (3:1). Однако в турнирной таблице подопечные Марсело Гальярдо после одиннадцати матчей набрали 19 очков и идут лишь десятыми. Впрочем, «Ривер» сыграл на 2-3 матча меньше, чем большинство команд чемпионата.

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    • «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» не сумела удержать преимущество в домашнем матче против «Ривер Плейта». Подопечные Гильермо Барроса Скелотто дважды выходили вперед, но дважды пропускали в ответ. Теперь в формально выездном матче «генуэзцев» устроит лишь победа или ничья с большим количеством голов.

    «Бока Хуниорс» в плей-офф текущего розыгрыша Кубка Либертадорес одолела парагвайский «Либертад», а также бразильские «Крузейро» и «Палмейрас».

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    Как и «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» 3 декабря провела матч чемпионата Аргентины и одержала победу со счетом 1:0 над «Индепендьенте». В предыдущем туре «Бока» также выиграла минимально — 1:0 в матче против «Патронато».

    В турнирной таблице аргентинского первенства «Бока Хуниорс» идет на четвертом месте — 24 очка после 13 матчей.

    Прогноз

    На победу «Ривер Плейта» в ответном матче букмекеры дают коэффициент 2,29, на ничью по итогам основного времени — 3,08, а на победу «Бока Хуниорс» — 3,50.

    На то, что трофей достанется «Риверу», можно поставить с коэффициентом 1,62, а на успех «Боки» — 2,20.

    Перенос матча спутал все карты. Если раньше перед ответной игрой безоговорочным фаворитом считался «Ривер Плейт», то теперь все уже не так однозначно, и выиграть может каждый. Одно можно сказать точно — несмотря на нейтральное поле и минимальное количество ультрас на матче, команды не будут жалеть друг друга.

    Наш прогноз на матч — «Обе забьют — Да» с коэффициентом 2,06.

    Также можно рассмотреть вариант со ставкой на удаление с коэффициентом 1,67. 0

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    Прогноз на «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 9 декабря состоится ответный матч финала Кубка Либертадорес — «Ривер Плейт» будет принимать «Бока Хуниорс». Начало матча — в 22:30 мск.
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