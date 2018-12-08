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    Возьмет ли «Локо» реванш у «Оренбурга» за поражение в первом круге?

    «Локомотив» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч РПЛ 8 декабря 2018 года

    РПЛ Футбол России Локомотив Оренбург
    Прогноз на «Локомотив» — «Оренбург»
    «Оренбург» — «Локомотив»
    В субботу, 8 декабря, московский «Локомотив» на своей арене сразится с «Оренбургом» в матче 17 тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая состоится на «РЖД Арене», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Локомотив» — «Оренбург».
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    «Локомотив»

    Команда Юрия Семина не знает радости победы в чемпионате России уже три игры кряду. За этот период «железнодорожники» сыграли один раз вничью и два поединка проиграли.

    Поделили очки с «Рубином» (0:0) в Казани, а потом проиграли две встречи кряду с одинаковым счетом 1:2 «Уралу» дома и «Спартаку» на выезде.

    А вот в других турнирах «Локомотив» в этот период одержал две победы. Нанес домашнее поражение турецкому «Галатасараю» (2:0) в Лиге чемпионов и «Рубину» (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

    После 16 туров российской Премьер-лиги «красно-зеленые» расположились на пятой строке в турнирной таблице, набрав в этих играх 25 очков и отстают от третьего ЦСКА на два балла.

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    • На «РЖД Арене» в этом чемпионате «Локо» провел семь встреч, которые принесли ему четыре победы, две ничьи и одно поражение, разница мячей — 11:6.

    «Оренбург»

    «Бело-синие» провели на один поединок в чемпионате меньше. Игра минувшего тура против «Крыльев» не состоялась из-за сильного мороза в Оренбурге.

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    Набрав в 15 матчах РПЛ 22 очка «газовики» расположились на седьмой позиции в турнирки, отставая от своего предстоящего противника на три пункта.

    Футболисты Владимира Федотова за последние шесть игр Премьер-лиги проиграли только один раз, когда в рамках 14 тура уступили в Екатеринбурге «Уралу» (1:2). Также два матча свели вничью и три встречи выиграли (все дома со счетом 1:0).

    Последний раз оренбуржцы выходили на поле 28 ноября. И тогда в первом четвертьфинальном поединки Кубка России они на своей территории проиграли тульскому «Арсеналу» — 2:4.

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    • Восемь гостевых встреч в этом розыгрыше российского первенства принесли «Оренбургу» три победы, две ничьи и три поражения, разница забитых и пропущенных — 11:9.

    В первом круге «железнодорожники» уступили в Оренбурге — 0:1. В сезоне 2016/17 «Локо» на своем поле взял верх над «газовиками» — 4:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.70.

    На победу гостей дают — 5.60, ничья оценена — в 3.70.

    «Локомотив» постарается взять реванш за поражение в первом круге чемпионата и прервать свою безвыигрышную серию.

    Наш прогноз — победа «Локомотива». 0

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    Прогноз на «Локомотив» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В субботу, 8 декабря, московский «Локомотив» на своей арене сразится с «Оренбургом» в матче 17 тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая состоится на «РЖД Арене», начнется в 17:30 по мск.
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