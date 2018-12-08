«Арсенал» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 8 декабря 2018 года

8 декабря в 18:00 по мск состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Эмирейтс» встретятся «Арсенал» и «Хаддерсфилд». Прогноз на «Арсенал» — «Хаддерсфилд».

«Арсенал»

После поражений в двух стартовых турах «Арсенал» отметился 11-матчевой победной серией во всех турнирах, благодаря чему быстро стал участником борьбы за место в Лиге чемпионов. Соперником, который его остановил, стал «Кристал Пэлас» — земляки сыграли вничью 2:2.

Именно с этого поединка началась пусть небольшая — три встречи, но все же безвыигрышная серия подопечных Унаи Эмери в чемпионате. Тем не менее, затем клуб одержал три победы кряду во всех турнирах, включая дерби против «Тоттенхэма» (4:2).

Ничья на выезде против «Манчестер Юнайтед» (2:2) в предыдущем поединке привела к выпадению команды из зоны Лиги чемпионов на пятое место. Однако поскольку в этом же четвертый в АПЛ «Челси» принимает на своем поле «Манчестер Сити», победа может вернуть коллектив в заветную топ-четверку.

«Хаддерсфилд»

Турнирное положение «Хаддерсфилда» довольно печально, хотя совсем недавно он был на самом дне таблицы. Долгое время коллектив не знал вкуса побед, и лучшее, чего добивался — это ничьи.

Начав с поражений в двух стартовых турах, команда свела вничью матчи против «Кардиффа» (0:0) и «Эвертона» (1:1), но в итоге, с учетом всех турниров, подопечные Давида Вагнера не знали вкуса побед 10 поединков. С 11-го поединка началось продвижение наверх, когда дома были повержены «Фулхэм» (1:0) и «Вулверхэмптон» (2:0), а с «Вест Хэмом» (1:1) удалось сыграть вничью.

Благодаря этому клуб выбрался из зоны вылета и до сих пор находится на 17-й позиции. Остаться вне худшей тройки чемпионата удалось даже вопреки поражениям от «Брайтона» и «Борнмута» в предыдущих двух турах с одинаковым счетом 1:2.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 5,80.

4.33 Прогноз: «Арсенал» забьет 1-й и 2-й гол, «Хаддерсфилд» получит 1-ю и 2-ю карточку Сделать ставку!

Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» забьет первый и второй гол, а «Хаддерсфилд» отличится 1-й и 2-й карточкой за 4,33. 0