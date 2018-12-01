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    Прервет ли «Ювентус» ничейную серию «Фиорентины»?

    «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз на матч чемпионата Италии 1 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Ювентус
    Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус»
    «Фиорентина» — «Ювентус»
    В субботу, 1 декабря, в 14-м туре итальянской Серии А сыграют «Фиорентина» и «Ювентус». Матч, который пройдет на арене «Артемио Франки» во Флоренции, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус».
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    «Фиорентина»

    Октябрь для «фиалок» начался с выездного поражения от «Лацио» (0:1), после чего команда Стефано Пиоли выдала серию из пяти ничьих подряд.

    Причем, первые четыре матча завершились с одинаковым счетом 1:1. На своем поле «Фиорентина» обменялась голами с «Кальяри» и упустила на последних минутах победу над «Ромой», а на выезде поделила очки с «Торино» и вновь упустила победу, на этот раз — над «Фрозиноне».

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    В последнем матче «Фиорентина» в гостях разошлась миром с «Болоньей», команды так и не открыли счет в матче.

    После 13 туров Серии А «Фиорентина» занимает 10-е место с 18 очками и разницей мячей 18-10. Лучший бомбардир с 5 голами — Марко Бенасси.

    В прошлом сезоне «Фиалки» проиграли оба матча с «Юве», уступив со счетом 0:1 на выезде и 0:2 — дома. Годом ранее команды обменялись домашними победами со счетом 2:1.

    «Ювентус»

    Туринский клуб еще не разу ни проиграл в Серии А, но разок потреял очки, сыграв вничью в конце октября с «Дженоа» (1:1).

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    После этого «Юве» в рамках Лиги чемпионов на выезде одолел «МЮ» (1:0), а в Серии А победил на выезде «Эмполи» (2:1) и дома «Кальяри» (3:1).

    Затем настал черед первого поражения в сезоне — туринцы на своем поле проиграли «МЮ» (1:2) в Лиге чемпионов.

    В серии А после этого команда Массимилиано Аллегри с одинаковым счетом 2:0 победила «Млиан» на выезде и СПАЛ дома.

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  • 27/11/2018

    • В последнем матче «Ювентус» в рамках лиги чемпионов добился минимальной домашней победы над «Валенсией» — 1:0.

    После 13 туров Серии А «Ювентус» возглавляет таблицу с 37 очками и разницей мячей 28-8.

    Лучший бомбардир команды — Криштиану Роналду с 9 голами и 6 ассистами в чемпионате. Еще 6 голов и 2 передачи у Марио Манджукича.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом матча. На победу команды Аллегри дается коэффициент 1,60, тогда как на ничью — 3,90, а на успех «Фиорентины» — 5,75.

    Туринский клуб не безупречен, но в Серии А уверенно перемалывает соперников одного за другим. Когда-то это кончится но — не сейчас. Прогнозируем победу «Юве».

    А вот обилия голов в матче точно ждать не стоит, возможно для победы хватит одного. «Фиалки» мало забивают и мало пропускают, а «Юве» будет уставшим после Лиги чемпионов.

    Интересны варианты ТМ 25 за 1,85 и «обе забьют — нет» за 1,75. 0

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В субботу, 1 декабря, в 14-м туре итальянской Серии А сыграют «Фиорентина» и «Ювентус». Матч, который пройдет на арене «Артемио Франки» во Флоренции, начнется в 20:00 по московскому времени.
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