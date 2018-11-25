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    «Вулверхэмптон» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу 25 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Хаддерсфилд Таун
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Хаддерсфилд»
    В прошлом туре «Вулверхэмптон» сдержал «Арсенал»
    В 13-м туре английской Премьер-лиги 25 ноября «Вулверхэмптон» будет принимать «Хаддерсфилд». Старт поединка — в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Хаддерсфилд».
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» перед 13 игровым днем идут на 11 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 16 пунктов, оторвавшись от зоны вылета на восемь очков. Последние четыре поединка в чемпионате Англии дружина Нуну Санту не выиграла.

    В девятом туре «Волки» уступили на своей арене «Уотфорду» со счетом 0:2. Затем последовало выездное поражение от «Брайтона» (0:1), а также домашняя неудача против «Тоттенхэма» (2:3) в домашней игре.

    Только в прошлом туре команде удалось покончить с серией из трех поражений. Тем не менее, вместо победы она довольствовалась ничьей, зато в гостях против «Арсенала» (1:1).

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    «Хаддерсфилд»

    Турнирное положение «Хаддерсфилда» довольно печально — самое дно таблицы и наименьшее количество забитых голов в чемпионате — шесть. Долгое время коллектив не знал вкуса побед, и лучшее, чего добивался — это ничьи.

    В начале сезона был соблазн сделать вывод, что команда достойна большего, поскольку в первых двух турах проиграла грандам «Челси» (0:3) и «Манчестер Сити» (1:6). Тем более что как раз за этим последовали две игры с мирным исходом — против «Кардиффа» (0:0) и «Эвертона» (1:1).

    Тем не менее, с учетом всех турниров подопечные Давида Вагнера не знали вкуса побед 10 поединков. Но, вероятно, именно с 11-го начнется продвижение наверх, ведь именно тогда был повержен «Фулхэм» (1:0), а на своем поле с «Вест Хэмом» (1:1) удалось сыграть вничью.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех гостей — 7,50, а ничья — 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Хаддерсфилд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. В 13-м туре английской Премьер-лиги 25 ноября «Вулверхэмптон» будет принимать «Хаддерсфилд». Старт поединка — в 19:00 по московскому времени.
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