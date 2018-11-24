ПСЖ — «Тулуза». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 24 ноября 2018 года

В 14-м туре чемпионата Франции ПСЖ будет принимать «Тулузу». Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 24 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Тулуза».

ПСЖ

ПСЖ феноменально проводит текущий чемпионат Франции. Подопечные Томаса Тухеля одержали победы во всех тринадцати сыгранных турах и стали рекордсменами. Тринадцать побед на старте чемпионата — не только клубный и даже национальный рекорд, но и рекорд пятерки сильнейших европейских чемпионатов. Причем достижение «Тоттенхэма» в сезоне 1960-1961 ПСЖ перекрыл уже на две победные игры.

Парижский клуб проходится катком по всем соперникам и, набрав 39 очков, в турнирной таблице опережает своего ближайшего преследователя «Лилль» уже на 13 очков.

К слову, «Лилль» — пока единственный клуб Лиги 1, который проиграл ПСЖ с разницей только в один мяч (1:2) и один из двух, кому удалось пропустить от парижан только два гола. Вторым клубом, которому «Пари Сен-Жермен» не накидал минимум трешку, стал «Марсель» — он уступил со счетом 0:2.

Семь из тринадцати своих побед в Лиге 1 ПСЖ добыл, сохранив свои ворота сухими. Не пропустив, парижане разъехались и по сборным (4:0 над «Монако»).

Всего в активе у парижского топ-клуба в чемпионате Франции 45 забитых голов и лишь 7 пропущенных. Два гола в одном матче команда Тухеля пропустила только от «Нима», выиграв со счетом 4:2.

Теряет очки в этом сезоне ПСЖ лишь в Лиге чемпионов, где команда в четырех матчах выиграла только у «Црвены Звезды», при этом уступив «Ливерпулю» и дважды сыграв вничью с «Наполи».

Тулуза

«Тулуза», выдав три победы в четырех матчах на старте сезона, затем потеряла равновесие и не может выиграть уже на протяжении десяти поединков кряду (девять — в чемпионате плюс поражение от «Лорьяна» в Кубке французской лиги — 0:1).

По ходу безвыигрышной серии в Лиге 1 команда Алена Казановы пять раз сыграла вничью и четырежды проиграла, в том числе трижды — в последних четырех турах.

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Команда испытывает серьезные проблемы в атаке — в последних пяти матчах сезона «Тулуза» забила только один гол, а больше одного раза за игру в предыдущий раз команде удавалось отличиться еще 25 сентября (2:3 против «Сент-Этьена»).

В турнирной таблице после тринадцати туров «Тулуза», набрав 14 очков и с разницей мячей 11-21, располагается на пятнадцатом месте.

Прогноз

На победу ПСЖ букмекеры дают коэффициент 1,14, на ничью — 9,60, а на сенсацию от «Тулузы» — 24,00.

ПСЖ на ходу в чемпионате и, даже если Тухель решит приберечь лидеров перед важнейшим матчем против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, парижане все равно должны без проблем побеждать «Тулузу», которая испытывает серьезные проблемы.

Наш прогноз на матч — ПСЖ выиграет оба тайма с коэффициентом 2,01.

Также можно поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,64. 0