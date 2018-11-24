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    «Оренбург» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч РПЛ 24 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Оренбург Уфа
    Прогноз на «Оренбург» — «Уфа»
    «Уфа»
    В матче заключительного тура первого круга российской Премьер-лиги «Оренбург» 24 ноября на своей арене примут «Уфу». Поединок, который пройдет на стадионе «Газовик», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Уфа».
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    «Оренбург»

    Дружина Владимира Федотова перед заключительным матчем первого круга РПЛ идет на 10 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 19 баллов и опережает опасную зону на пять пунктов.

    Проиграв в минувшем туре первенства в Екатеринбурге «Уралу» (1:2), «газовики» т.о. прервали 5-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

    За этот период «Оренбург» выиграл три поединка и все с одинаковым результатом 1:0. На выезде одолел «Ростов» в чемпионате, а также дома «Тюмень» в Кубке и «Рубин» в Премьер-лиги. Еще два поединка он свел вничью. Не смог переиграть на своей арене «Енисей» (0:0) и поделил очки в Туле с «Арсеналом» (2:2).

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    • Домашние матчи в этом розыгрыше РПЛ принесли «сине-белым» две победы, две ничьи и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 4:4.

    «Уфа»

    Уфимцы после 14 поединков российского первенства с 14 очками расположились в зоне стыковых матчей, а именно на 13 позиции. От прямого вылеты их отделяет всего лишь один балл.

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    «Уфа» домашней победой в прошлом туре над «Спартаком» (2:0) прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиги.

    В этой неудачной серии «горожане» три игры свели вничью и одну встречу проиграли. Расписали мировые с «Арсеналом» и «Уралом» (по 1:1), а также с «Рубином» (0:0). Проиграли на своей арене «Крыльям» (1:2). Заполняя паузу в чемпионате они провели мини-турнир на Кипре, в котором стали победителями.

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    • На выезде «Уфа» в текущем сезоне еще ни разу не побеждала, в пяти матчах она добыла три ничьи и два поражения, разница мячей — 3:7.

    Календарь и таблица РПЛ

    В сезоне 2016/17 в Оренбурге оппоненты расписали мировую со счетом 1:1, в Уфе верх взяли хозяева — 1:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.40.

    На победу гостей дают — 3.60, ничья оценена — в 2.90.

    Башкирцы после смены наставника сразу одержали победу. И в целом, команда из Уфы неплохо играет. По всей видимости, гости находятся на подъеме и должны разжиться очками в Оренбурге. 0

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    Прогноз на «Оренбург» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В матче заключительного тура первого круга российской Премьер-лиги «Оренбург» 24 ноября на своей арене примут «Уфу». Поединок, который пройдет на стадионе «Газовик», начнется в 16:30 по мск.
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