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    Кто «глубже», тот и выиграл?

    Бразилия — Уругвай. Прогноз и ставки на товарищеский матч 16 ноября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Бразилии Сборная Уругвая
    Прогноз на Бразилия — Уругвай
    Габриэл Жезус
    В товарищеском матче 16 ноября сборная Бразилии условно примет на «Эмирейтс» сборную Уругвая. Начало матча — в 23:00 по Москве. Прогноз на Бразилия — Уругвай.
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    Бразилия

    Последний чемпионат мира закончился для сборной Бразилии на стадии ¼-й финала. Там команда Тите при серьезном преимуществе по моментам проиграла Бельгии 1:2.

    После этого «пентакампеоны» сыграли четыре товарищеских поединка, и все выиграли «всухую». Правда, серьезный соперник был лишь один, последний — это Аргентина. И то — «альбиселесте» вышли в несколько экспериментальном составе.

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    • В итоге зрители увидели минимум по-настоящему опасных моментов (всего четыре удара в створ на двоих) и один гол, который бразильцы вымучили на 93-й минуте.

    Уругвай

    «Чарруа» также прекратили борьбу за Кубок мирового первенства в четвертьфинале. Там команда Оскара Табареса при равной игре уступила сборной Франции 0:2.

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    Дальше пошли непонятки. После завершения Мундиаля уругвайцы сыграли три товарищеских матча. Первых, против Мексики, выиграли с серьезным преимуществом — 4:1.

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    Последующие два — это поражения Южной Корее (1:2) и Японии (3:4). Ладно еще со вторыми сборная Уругвая играла дублирующим составом, но против корейцев на поле вышли Кавани, Стуани, Бентанкур, Весино — короче, полное созвездие. Как там у Ревы, «не понятно же»…

    Прогноз

    В этом матче тоже будет далеко не так много звезд. По разным причинам у условных хозяев не сыграют Коутиньо, Марсело, Тьяго Силва, Фернандиньо, Лукас Моура и Каземиро. У условных гостей — Диего Годин, Макси Перейра, Фрнандо Муслера, а также Стуани, Хименес и Рамирес.

    Поскольку глубина состава у родоначальников футбола внушительнее, рекомендуем поставить на их минимальную победу с перестраховкой.

    Наш прогноз — «П1 в 1 гол или Х» за 1,96. 0

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    Прогноз на Бразилия — Уругвай. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. В товарищеском матче 16 ноября сборная Бразилии условно примет на «Эмирейтс» сборную Уругвая. Начало матча — в 23:00 по Москве.
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