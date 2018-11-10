«Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч РПЛ 10 ноября 2018 года

В матче 14 тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» 10 ноября на своей арене примут «Ахмат». Поединок, который пройдет на «Самара Арене», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Ахмат».

«Крылья Советов»

Обыграв в минувшем матче «Уфу» в гостевом поединке со счетом 2:1, самарцы т.с. прервали серию без побед, которая на тот момент насчитывала три матча.

В этих поединках они только один раз сыграли вничью и два матча проиграли. Расписали мировую с «Уралом» (1:1) в выездной встрече, а также уступили «Зениту» (0:1) дома в чемпионате и по итогам дополнительного времени проиграли «Краснодару» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.

«Крылья Советов» с 14 очками идут в зоне стыковых матчей, на 13 позиции, уступая 12 тульскому «Арсеналу» только по дополнительным показателям.

На своей арене в этом чемпионате «волжане» сыграли семь игр, в которых два раза выиграли, один поединок свели вничью и четыре встречи проиграли, разница мячей — 2:8.

«Ахмат»

«Волки» перед 14 игровым днем идут на 10 позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 16 баллов и опережают опасную зону всего лишь на два очка.

Чеченская команда не может победить в трех матчах кряду, а в шести последних поединках она смогла забить только один мяч, когда в 11 туре чемпионате нанесла гостевое поражение «Краснодару» (1:0).

Затем последовала безголевая домашняя ничья с московским «Динамо», а затем два поражения. Сперва в Кубке России от тульского «Арсенала» (0:2) на своем поле, а потом в чемпионате уступили «Зениту» (0:1) в гостях.

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Грозненский клуб в этом розыгрыше РПЛ провел семь встреч в гостях, где два раза смог выиграть и пять матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 5:10.

В сезоне 2016/17 «Ахмат» в двух встречах чемпионата одолел «Крылья Советов» — 1:0 и 3:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.75.

На победу гостей дают — 3.05, ничья оценена — в 3.00.

Грозненцам в последнее время очень тяжело даются забитые мячи. В минувших шести играх они отличились только один раз, а в последних трех не забивали. Но любые серии заканчиваются, считаем что гости смогут расписаться в воротах хозяев. 0