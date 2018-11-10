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    «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании 9 ноября 2018 года

    Примера Футбол Испании Атлетико Атлетик
    Прогноз на «Атлетико» — «Атлетик»
    Антуан Гризманн
    В субботу, 10 ноября, в 12 туре испанской Примеры мадридский «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» примет «Атлетик» из Бильбао. Матч начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Атлетик».
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    «Атлетико»

    Команда Диего Симеоне перед 12 туром Примеры расположилась на четвертой позиции в турнирной таблице, заработав в этих встречах 20 очков. От первой «Барселоны» ее отделяет четыре очка.

    Накануне «матрасники» провели поединок в Лиге чемпионов, где одолели на родной арене дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0, и т.с. взяли у нее реванш за поражение в первом поединке (0:4).

    В играх испанского первенства «индейцы» не проигрывают уже восемь встреч кряду. Всего за 11 матчей чемпионата они проиграли только один раз. Последние три игры Ла Лиги принесли «Атлетико» две выездные ничьи (по 1:1) с «Вильярреалом» и «Леганесом», а также победу над «Реал Сосьдадом» (2:0) дома.

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    В нынешнем чемпионате Испании мадридцы провели пять встреч на своем поле. В этих играх они одержали четыре победы при одном ничейном результате, разница мячей — 8:1.

    «Атлетик»

    «Баски» находятся на расстоянии одного очка от зоны вылета. В 11 матчах Примеры они заработали 10 баллов и сейчас только 17 в турнирки.

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    После победы в первом туре чемпионата над «Леганесом» (2:1) дома, они в остальных играх победить не смогли. И на данный момент у них 10-матчевая безвыигрышная серия.

    Проиграв в последнем туре Ла Лиги «Эспаньолу» со счетом 0:1 в гостях, «Атлетик» прервал серию из трех ничьих. С «Эйбаром» и «Райо Вальекано» — по 1:1 в гостях и с «Валенсией» (0:0) дома.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В выездных играх этого сезона «красно-белые» уступили только один раз (в минувшем туре), а четыре других поединка свели вничью, разница забитых и пропущенных — 5:6.

    В минувшем розыгрыше Примеры «Атлетико» в двух матчах взяло верх над «Атлетиком» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.46.

    На победу гостей дают — 9.70, ничья оценена — в 4.30.

    Хоть «баски» и находятся внизу турнирной таблице, но на выезде в этом сезоне они выступают неплохо. «Матрасники» редко теряют очки на своей арене. Оба коллектива не особо блещут результативностью.

    Исходя из этого рекомендуем поставить — 1Х + ТМ 2,5 за 1.70. 0

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    Прогноз на «Атлетико» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В субботу, 10 ноября, в 12 туре испанской Примеры мадридский «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» примет «Атлетик» из Бильбао. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
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