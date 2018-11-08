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    «Бандиты» Гаттузо найдут лазейку в «огуречнике»

    «Бетис» — «Милан». Прогноз и ставки на мат 4-го тура групповой стадии Лиги Европы 8 ноября 2018 года

    Лига Европы Бетис Футбол Испании Милан Футбол Италии
    Прогноз на «Бетис» — «Милан»
    Фабио Борини
    В рамках 4-го тура группового раунда ЛЕ «Бетис» 8 ноября примет на своем поле «Милан». Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Милан».
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    «Бетис»

    В группе F Лиги Европы «Реал Бетис» занимает первую позицию с 7-ю очками в активе. Это ярко показывает приоритет команды Кике Сетьена в этом сезоне, ведь в родном чемпионате дела не ладятся.

    Там после 11-ти туров «гелиополиты» идут на 14-м месте. Последняя победа в Примере случалась с «огурцами» еще в конце сентября, и то — минимальная, против аутсайдера первенства «Леганеса» (1:0).

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    • В еврокубке главную роль играет мотивация, потому и результаты соответствующие — единственная потеря очков настигла «зелено-белых» в первом туре против «Олимпиакоса» в Греции (0:0). А разница голов составляет +4.

    Первый стык против «Милана» «бетикос» выиграли 2:1. Испанцам удалось навязать команде Гаттузо свой футбол и не уступить по основным игровым показателям: 9-10 по ударам, 3-2 по показателям и 49% владения.

    «Милан»

    «Россонери» оторвались от греческого клуба на два очка, но все равно не могут спокойно дышать. Относительно еврокубка, естественно.

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    Потому что в чемпионате Италии как раз все чин чинарем. По итогам 11-ти туров «Милан» вошел в топ-квартет клубов Серии А с 21-м набранным очком и с 21-м забитым голом. Последние три матча — это три победы. Правда, над клубами из нижней части турнирной таблицы.

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    • «Бандиты» Гаттузо обычно гораздо лучше играют на «Сан-Сиро» — на своем поле в Серии А «дьяволы» еще не проигрывали. Но схема больше смещена в атаку, то есть что дома, что на чужом стадионе — по 7 пропущенных мячей.

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    Разница в количестве забитых, и тут уж как повезет. Но отметим, что с учетом всех турниров «Милан» отличался в четырех из последних пяти выездных матчей.

    Прогноз

    Интересная деталь — «Бетис» пропустил дома девять голов, а на выезде — три гола. Прогнозируем, что «Милан», забивший 21 гол в 11-ти матчах внутреннего чемпионата, тоже найдет свой шанс для взятия ворот «огурцов».

    Наша ставка — «Обе забьют» за 1,83. 0

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    Прогноз на «Бетис» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83. В рамках 4-го тура группового раунда ЛЕ «Бетис» 8 ноября примет на своем поле «Милан». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
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