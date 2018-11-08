«Арсенал» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» примет у себя дома лиссабонский «Спортинг» 8 ноября. Матч начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Спортинг».

«Арсенал»

На данный момент у «канониров» 14-матчевая беспроигрышная серия, в которой они 12 поединков выиграли и две игры свели вничью.

Оба ничейных результата пришлись на последние два тура в АПЛ. Сначала подопечные Унаи Эмери поделили очки с «Кристал Пелас» (2:2) в гостях, а затем расписали мировую с «Ливерпулем» (1:1) на своем поле.

После 11 туров чемпионата Англии лондонцы расположились на пятой строке в турнирной таблице имея в своем активе 23 балла и отстают от четвертой позиции на одно очко.

Все матчи в Лиге Европы в этом сезоне «Арсенал» выиграл. Поочередно были повержены украинская «Ворскла» (4:2) дома, азербайджанский «Карабах» (3:0) в гостях и предстоящий соперник (1:0) на его поле.

С девятью пунктами лондонский клуб лидирует в своем квартете и для выхода в 1/16 финала им будет достаточно в оставшихся матчах набрать три очка.

«Спортинг»

«Львы» в группе Е расположились в турнирной таблице сразу за своим предстоящим соперником, набрав в трех играх Лиги Европы шесть очков.

Стартовали в своем квартете «зелено-белые» с двух побед кряду. В первом туре они одолели дома «Карабах» (2:0), а в следующем матче переиграли в гостях «Ворсклу» (2:1), забив оба гола в компенсированное время.

В игре минувшего тура команда Жозе Пезейру минимально проиграла на родной арене «Арсеналу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 77-й минуте матча.

Календарь и таблица Лиги Европы

В чемпионате Португалии «Спортинг» расположился на третьем месте в турнирной таблице. В девяти поединках он заработал 19 очков и отстает от первой строки на два балла.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 1.31, победа «Спортинга» — 9.10, ничья — 5.50.

Англичанам для досрочного выхода из группы будет достаточно победить в этом поединке. Скорее всего, они не будут отлаживать это дело в долгий ящик и добудут три балла. 0