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    Забронирует ли «Арсенал» досрочно первое место в группе?

    «Арсенал» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

    Лига Европы Футбол Англии Арсенал Португалия Спортинг Лиссабон
    Прогноз на «Арсенал» — «Спортинг»
    Дэнни Уэлбек
    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» примет у себя дома лиссабонский «Спортинг» 8 ноября. Матч начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Спортинг».
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    «Арсенал»

    На данный момент у «канониров» 14-матчевая беспроигрышная серия, в которой они 12 поединков выиграли и две игры свели вничью.

    Оба ничейных результата пришлись на последние два тура в АПЛ. Сначала подопечные Унаи Эмери поделили очки с «Кристал Пелас» (2:2) в гостях, а затем расписали мировую с «Ливерпулем» (1:1) на своем поле.

    После 11 туров чемпионата Англии лондонцы расположились на пятой строке в турнирной таблице имея в своем активе 23 балла и отстают от четвертой позиции на одно очко.

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    • Все матчи в Лиге Европы в этом сезоне «Арсенал» выиграл. Поочередно были повержены украинская «Ворскла» (4:2) дома, азербайджанский «Карабах» (3:0) в гостях и предстоящий соперник (1:0) на его поле.

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    • С девятью пунктами лондонский клуб лидирует в своем квартете и для выхода в 1/16 финала им будет достаточно в оставшихся матчах набрать три очка.

    «Спортинг»

    «Львы» в группе Е расположились в турнирной таблице сразу за своим предстоящим соперником, набрав в трех играх Лиги Европы шесть очков.

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    Стартовали в своем квартете «зелено-белые» с двух побед кряду. В первом туре они одолели дома «Карабах» (2:0), а в следующем матче переиграли в гостях «Ворсклу» (2:1), забив оба гола в компенсированное время.

    В игре минувшего тура команда Жозе Пезейру минимально проиграла на родной арене «Арсеналу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 77-й минуте матча.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В чемпионате Португалии «Спортинг» расположился на третьем месте в турнирной таблице. В девяти поединках он заработал 19 очков и отстает от первой строки на два балла.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 1.31, победа «Спортинга» — 9.10, ничья — 5.50.

    Англичанам для досрочного выхода из группы будет достаточно победить в этом поединке. Скорее всего, они не будут отлаживать это дело в долгий ящик и добудут три балла. 0

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    Прогноз на «Арсенал» — «Спортинг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В четвертом туре группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» примет у себя дома лиссабонский «Спортинг» 8 ноября. Матч начнется в 23:00 по Москве.
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