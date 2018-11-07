«Бавария» — «АЕК Афины». Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 7 ноября 2018 года

7 ноября 4-й тур ЛЧ сведет на «Альянц Арене» в Мюнхене местную «Баварию» и «АЕК Афины». Старт поединка — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Бавария» — «АЕК Афины».

«Бавария»

Конец сентября и начало октября для команды Нико Ковача были просто ужасными. «Баварию» шатало не на шутку: четыре матча без побед, из которых два поражения прямым конкурентам с общим счетом 0:5!

Но ветер поменял направление, и мюнхенцы снова на коне — четыре победы подряд с учетом всех турниров. Намечается цикл. На это намекает новая потеря очков.

В последнем туре Бундеслиги «Звезда юга» упустила победу над «Фрайбургом» на 89-й минуте. И не важно, что это было единственное за весь матч попадание в створ от немецких «бразильцев». Счет, как говорится, на табло.

В Лиге чемпионов «Бавария» идет нос в нос с амстердамским «Аяксом». Даже показатели абсолютно одинаковые: 7 очков, 5-1 по разнице голов. А первый матч против «АЕКа» прошел тихо и спокойно — победа «красных» 2:0 с большим игровым перевесом (7-1 по ударам в створ).

«АЕК Афины»

Вряд ли греки питали иллюзорные надежды еще перед стартом группового турнира ЛЧ. Побороться за престиж — да, набраться опыта — да, всерьез замахиваться на выход из группы — логику Вы поняли…

«АЕК» проиграл все три стартовых поединка и пропустил восемь голов. Взамен забил только дважды — оба «Бенфике». Именно в матче против португальцев «двуглавые орлы» были ближе всего к первым набранным очкам.

Но после волевого камбека «орлы» португальские тоже нашли в себе силы даже в меньшинстве забить победный гол.

В последнем туре греческой Суперлиги «АЕК» тоже сплоховал — скатал нулевую ничью с «Панатинаикосом». За все 90 минут афиняне смогли только два раза потревожить вратаря соперника.

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Интересно, значит ли это смещение приоритета в сторону еврокубка или простая констатация слабой нынешней формы команды Мариноса Узунидиса?

Прогноз

Ответ очевиден — явно второе. В Лиге чемпионов «орлам» ловить нечего. Потешить свое эго парочкой сломанных ног соперника, разве что. Поэтому и в Мюнхене грекам особо не светит. Будет ли «Бавария» напрягаться — вопрос.

Думаем, будет. Нет, не думаем — прогнозируем, что будет. Потому что октябрьские неудачи и свежая ничья с Фрайбургом на своем поле могут пошатнуть безусловную любовь болельщиков. Делая скидку на проблемы у самих мюнхенцев, ожидаем успех ближе ко второму тайму.

Возможно, несколько рискованно, но мы ставим «2 тайм: ИТ1 больше 1,5» за 1,73. 0