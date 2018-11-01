«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на матч Кубка футбольной лиги 1 ноября

«Манчестер Сити»
В Кубке лиги «Манчестер Сити» стартовал с третьего раунда, в котором уверенно разгромил «Оксфорд Юнайтед» (3:0).
После десяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «горожане» возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету 26 очков.
В нынешнем сезоне АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы не потерпели ни одного поражения, одержав восемь побед.
А вот в Лиге чемпионов «МанСити» уже проигрывал — в первом туре группового этапа он неожиданно уступил «Лиону» (1:2).
Среди травмированных у «горожан» значатся Клаудио Браво, Эльяким Мангаля, Илкай Гюндоган, Данило и Фабиан Делф.
«Фулхэм»
Футболисты «Фулхэма» в Кубке лиги сначала обыграли «Эксетер Сити» (2:0), а затем — «Миллуолл» (3:1).
В Премьер-лиге «дачники» выступают не так успешно, как их соперник, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице.
Подопечные Славиша Йокановича одержали всего одну победу, а последнее очко набрали больше месяца назад в домашней игре с «Уотфордом» (1:1).
У «Фулхэма» после травм восстанавливаются Джо Брайан и Кевин Макдональд.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.06, победа «Фулхэма» — 26.00, ничья — 14.00.
Наверное, мало кто сомневается в том, что «горожане» выйдут в следующий раунд, тем более что они сыграют дома.
Однако мы бы не забывали о том, что в начале ноября команду Пепа Гвардиолы ждет очень сложный календарь. За десять дней они будут вынуждены провести сразу четыре встречи, в том числе и в Лиге чемпионов.
В данных условиях «Манчестер Сити» просто обязан экономить силы, поэтому вряд ли мы увидим на «Этихаде» уж слишком яркую победу. Мы бы присмотрелись к ставке «победа "Фулхэма" с форой +3» за 1.77.
Еще один вариант — «тотал голов меньше 4» за 1.73. Да, «горожане» играют результативно в этом сезоне, но они точно не будут надрываться так же, как это происходит в Премьер-лиге. 0