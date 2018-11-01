ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиВраг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале» Юрген Клопп и Джо ГомесАнглийская Премьер-лига: 10 лучших игроков после 10 сыгранных туров Brayden PointНХЛ. Пять очков Пойнта, дубль Кучерова
  • 19:14
    • Далалоян — чемпион мира в многоборье
  • 18:30
    • Неймару грозит тюремный срок из-за махинаций при трансфере в «Барселону»
  • 18:00
    • Жардим хотел бы зарабатывать в «Спартаке» шесть миллионов евро
  • 17:20
    • Прохоркин, Светлаков и Каюмов вызваны в олимпийскую сборную России
  • 16:34
    • Лидер «Барселоны» вернулся к тренировкам
  • 16:18
    • Конте отказался возглавить «Реал»
  • 16:02
    • «Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России
    Все новости спорта

    Будет ли «МанСити» экономить силы?

    «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на матч Кубка футбольной лиги 1 ноября

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Фулхэм
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
    Футболисты «Манчестер Сити»
    В четверг, 1 ноября, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Фулхэм» в рамках четвертого раунда Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Фулхэм».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Манчестер Сити»

    В Кубке лиги «Манчестер Сити» стартовал с третьего раунда, в котором уверенно разгромил «Оксфорд Юнайтед» (3:0).

    После десяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «горожане» возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету 26 очков.

    В нынешнем сезоне АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы не потерпели ни одного поражения, одержав восемь побед.

    А вот в Лиге чемпионов «МанСити» уже проигрывал — в первом туре группового этапа он неожиданно уступил «Лиону» (1:2).

  • Нет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
  • Вчера

    • Среди травмированных у «горожан» значатся Клаудио Браво, Эльяким Мангаля, Илкай Гюндоган, Данило и Фабиан Делф.

    «Фулхэм»

    Футболисты «Фулхэма» в Кубке лиги сначала обыграли «Эксетер Сити» (2:0), а затем — «Миллуолл» (3:1).

    В Премьер-лиге «дачники» выступают не так успешно, как их соперник, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Подопечные Славиша Йокановича одержали всего одну победу, а последнее очко набрали больше месяца назад в домашней игре с «Уотфордом» (1:1).

    У «Фулхэма» после травм восстанавливаются Джо Брайан и Кевин Макдональд.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.06, победа «Фулхэма» — 26.00, ничья — 14.00.

    Все прогнозы на футбол

    Наверное, мало кто сомневается в том, что «горожане» выйдут в следующий раунд, тем более что они сыграют дома.

    Однако мы бы не забывали о том, что в начале ноября команду Пепа Гвардиолы ждет очень сложный календарь. За десять дней они будут вынуждены провести сразу четыре встречи, в том числе и в Лиге чемпионов.

    В данных условиях «Манчестер Сити» просто обязан экономить силы, поэтому вряд ли мы увидим на «Этихаде» уж слишком яркую победу. Мы бы присмотрелись к ставке «победа "Фулхэма" с форой +3» за 1.77.

    Еще один вариант — «тотал голов меньше 4» за 1.73. Да, «горожане» играют результативно в этом сезоне, но они точно не будут надрываться так же, как это происходит в Премьер-лиге. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Енисей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ахмат — Арсенал Тула
  • Сегодня в 19:30
    •  7.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Унион Берлин
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мелилья — Реал
  • Сегодня в 21:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Челси — Дерби Каунти
  • Сегодня в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Блэкпул
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Культураль — Барселона
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Чикаго
  • Завтра в 05:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Завтра в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Завтра в 18:15
    •  1.52
  • Прогноз на матч Вильяновенсе — Севилья
  • Завтра в 18:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Спартак — Анжи
  • Завтра в 20:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Крылья Советов»
  • «Зенит» Семака постепенно превращается в «Атлетико»
    • Вчера в 00:15     Артем Дзюба
  • Французские крепыши, Дзюба и характер
    • 16:16 26/10/2018     ЦСКА — «Краснодар»
  • «Быки» наказали ЦСКА за трусость
    • 23:47 28/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В четверг, 1 ноября, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Фулхэм» в рамках четвертого раунда Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 22:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Вишай Шривадданапрабха Футбол Глубокая связь «Лестера» с Шривадданапрабхой. И дело не только в титуле«Лисы» потеряли своего любимого владельца Вчера в 22:260
  • 14:04
    • Касаткина проиграла Киз на турнире «Элит Трофи»
  • 13:39
    • Полузащитник «Барселоны» намерен покинуть клуб зимой
  • 13:16
    • Александр Емельяненко проведет следующий бой 15 декабря
    «Магнитка» Хоккей КХЛ. «Магнитка» принимает «Сочи», «Динамо» сыграет в НижнекамскеОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 31 октября 18:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поднимется ли «Милан» в топ-4?
  • 3.15
    •
  • 18:56
    • Алексич: «Оренбург» забил с пенальти, которого не было
  • 18:42
    • Федотов: «Оренбургу» не хватает хладнокровия в завершении атак
  • 17:45
    • Семшов дисквалифицирован на четыре матча за оскорбления судей
    «Манчестер Сити» вернулся на первое место АПЛ Футбол Нет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Вчера в 18:580
  • 13:09
    • В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ
  • 12:11
    • «Спартак» уволил Карреру из-за высоких выплат футбольным агентам
  • 11:54
    • Бобровский: Не могу понять, почему Знарок остается без работы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие