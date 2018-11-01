«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на матч Кубка футбольной лиги 1 ноября

В четверг, 1 ноября, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Фулхэм» в рамках четвертого раунда Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Фулхэм».

«Манчестер Сити»

В Кубке лиги «Манчестер Сити» стартовал с третьего раунда, в котором уверенно разгромил «Оксфорд Юнайтед» (3:0).

После десяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «горожане» возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету 26 очков.

В нынешнем сезоне АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы не потерпели ни одного поражения, одержав восемь побед.

А вот в Лиге чемпионов «МанСити» уже проигрывал — в первом туре группового этапа он неожиданно уступил «Лиону» (1:2).

Среди травмированных у «горожан» значатся Клаудио Браво, Эльяким Мангаля, Илкай Гюндоган, Данило и Фабиан Делф.

«Фулхэм»

Футболисты «Фулхэма» в Кубке лиги сначала обыграли «Эксетер Сити» (2:0), а затем — «Миллуолл» (3:1).

В Премьер-лиге «дачники» выступают не так успешно, как их соперник, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице.

Подопечные Славиша Йокановича одержали всего одну победу, а последнее очко набрали больше месяца назад в домашней игре с «Уотфордом» (1:1).

У «Фулхэма» после травм восстанавливаются Джо Брайан и Кевин Макдональд.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.06, победа «Фулхэма» — 26.00, ничья — 14.00.

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Наверное, мало кто сомневается в том, что «горожане» выйдут в следующий раунд, тем более что они сыграют дома.

Однако мы бы не забывали о том, что в начале ноября команду Пепа Гвардиолы ждет очень сложный календарь. За десять дней они будут вынуждены провести сразу четыре встречи, в том числе и в Лиге чемпионов.

В данных условиях «Манчестер Сити» просто обязан экономить силы, поэтому вряд ли мы увидим на «Этихаде» уж слишком яркую победу. Мы бы присмотрелись к ставке «победа "Фулхэма" с форой +3» за 1.77.

Еще один вариант — «тотал голов меньше 4» за 1.73. Да, «горожане» играют результативно в этом сезоне, но они точно не будут надрываться так же, как это происходит в Премьер-лиге. 0