«Барселона» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов 24 октября 2018 года

В 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА каталонская «Барселона» примет на своем поле миланский «Интер» 24 октября. Начало — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Барселона» — «Интер».

«Барселона»

Последние матчи. До средины сентября все шло, как по маслу. Потом случились ничья с «Жироной», поражение «Леганесу», опять ничья с «Атлетиком» из Бильбао и дележка очков с «Валенсией». Но это все внутреннее первенство, а в ЛЧ все здорово: 2 матча — 2 победы, 6 забитых, 2 пропущенных.

Кадровая ситуация. Главная новость — травма идейного вдохновителя «Барселоны» Лионеля Месси. Аргентинский идол сломал лучевую кость правой руки и теперь точно пропустит этот матч и легендарное Эль-Классико.

Впервые за 11 лет, к слову. Напомним, что ранее в лазарете прописались Умтити и Вермален.

На что обратить внимание. Каталонцы почти не используют верховую игру. По количеству выигранного «верха» «Барселона» занимает второе место снизу. Это значит, что можно будет просмотреть ставки на верховые дуэли в пользу «Интера».

«Интер»

Последние матчи. С учетом Лиги чемпионов победная серия «Интера» насчитывает уже семь поединков. Но только одна победа была с разницей в два мяча. Все остальные — минимальные. Но также заметим, что в пяти поединках из семи последних ребята Спаллетти забивали как минимум дважды.

Кадровая ситуация. «Змеи» тоже потеряли лидера. Не такого масштабного, но учесть его стоит. В последнем матче против «Милана» Раджа Наингголан вывихнул голеностоп, и теперь пока не понятно, будет ли бельгиец играть против каталонцев.

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На что обратить внимание. Футболисты «Интера» раздают в 2,5 раза больше длинных ключевых передач, чем игроки «Барселоны».

Прогноз

Ключевые передачи могут быть и после стандартов. Если что, итальянцы подают в среднем 4,5 кросса в игре, а испанцы — всего 0,5 кросса.

Плюс угловые. Средний показатель «блаугранас» — 4,5 корнера за матч. У «нерадзурри» — ровно 7. Прогнозируем контроль мяча от «Барселоны», а контры итальянского клуба вполне могут привести к неплохой борьбе за подачи с угла поля.

Наш прогноз — «Угловые: Ф2 (+2,5)» за 2,00. 0