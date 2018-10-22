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    «Реал Сосьедад» и «Жирона» сыграют без обороны

    «Реал Сосьедад» — «Жирона». Прогноз на матч 9-го тура Примеры 22 октября 2018 года

    Примера Футбол Испании Реал Сосьедад Жирона
    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Жирона»
    «Реал Сосьедад» — «Жирона»
    В 9-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» примет «Жирону». Встреча пройдет 22 октября. Начало матча — в 22:00. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Жирона».
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    «Реал Сосьедад»

    Подопечные Асьера Гаритано в сентябре уступили на своем поле «Барселоне» (1:2), победили в гостях «Уэску» (1:0), после чего дома поделили очки с «Райо» (2:2) и уступили «Валенсии» (0:1).

    В последнем матче баскский клуб в Бильбао победил местный «Атлетик» со счетом 3:1 и с 11 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. Разница мячей 12-11, лучший бомбардир с 3 голами — Виллиан Жозе.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В предстоящем матче не сыграют травмированные защитники Диего Льоренте и Хосеба Сальдуа, хавбеки Аднан Янузай, Рубен Пардо, Мартин Кастельянос и Микель Мерино.

    Защитник Тео Бернар Франсуа отбывает дисквалификацию.

    «Жирона»

    Команда Эусебио Сакристана последний раз побеждала в середине сентября, победив на своем поле «Сельту» со счетом 3:2.

    Затем на выезде «Жирона» сыграла вничью с «Барселоной» (2:2), на своем поле уступила «Бетису» (0:1) и на выезде поделила очки с «Уэской» (1:1).

    В последнем официальном матче «Жирона» на своем поле проиграла «Эйбару» (2:3), после чего провела товарищеский матч с «Тулузой» (0:1).

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    «Жирона» с 9 очками на 14-м месте, разница мячей 10-13. Лучший бомбардир — Кристиан Стуани с 8 голами.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В матче не сыграет защитник Марк Муньеса, под вопросом участие Порро, а защитник Жоан Мохика ухитрился прямо на тренировке заработать разрыв крестообразных связок и по всей видимости досрочно закончил этот сезон.

    В прошлом сезоне «Жирона» сыграла на своем поле вничью 1:1, а в Сан-Себастьяне была разгромлена со счетом 1:5.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Реал Сосьедад» фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 1,75 тогда как на ничью — 3,85, а на успех «Жирона» — 5,00.

    Хозяева выглядят фаворитами встречи, но «Жирона» в этом сезоне успешнее играет на выезде, пожтому не исключено, что гостям удастся свести матч вничью.

    Обе команды испытывают серьезные проблемы с обороной и имеют довольно забивных нападающих, так что можно ожидать, что голы будут забиты обеими командами и можно поставить на «верх». 0

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Жирона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25. В 9-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» примет «Жирону». Встреча пройдет 22 октября. Начало матча — в 22:00.
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