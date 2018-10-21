«Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А 20 октября 2018 года

В воскресенье, 21 октября, «Фиорентина» на своем поле примет «Кальяри» в рамках девятого тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Фиорентина» — «Кальяри».

«Фиорентина»

«Фиалки» в восьми поединках этого чемпионата положили в свою копилку 13 баллов и расположились на седьмой строке в турнирной таблице, отставая от топ-4 на два пункта.

Стартовали «лилии» очень удачно одержав две победы в первых двух турах. Затем последовала череда из двух игр без побед (поражение и ничья).

В последних четырех встречах Серии А команда Стефано Пиоли чередует победы и поражения. Сначала она разгромила СПАЛ (3:0) на своем поле, затем уступила в гостях «Интеру» (1:2).

Потом опять одолела в домашней игре «Аталанту» (2:0), а на выезде оказалась слабее «Лацио» (0:1) в поединке последнего тура.

Все четыре домашние игры в этом розыгрыше итальянского первенства «Фиорентина» выиграла с общим счетом 12:1.

«Кальяри»

«Сардинийцы» после восьми проведенных матчей в Серии А в этом сезоне занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе девять баллов.

Одержали первую победу в этом чемпионате только в третьем туре, когда на выезде минимально одолели «Аталанту» со счетом 1:0.

Затем островитяне выдали 4-матчевую безвыигрышную серию, чередуя ничьи с поражениями. Сначала в этом периоде дружина Роландо Марана расписала мировую дома с «Миланом» (1:1), затем проиграла «Парме» (0:2) в гостях.

Потом поделила очки с «Сампдорией» (0:0) дома и уступила на выезде «Интеру» со счетом 0:2. На выезде «красно-синие» провели четыре игры, в которых три проиграли при одной победе, разница мячей — 1:6.

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В минувшем сезоне оппоненты обменялись гостевыми победами с одинаковым результатом (1:0). За последние шесть чемпионатов «Фиорентина» обыгрывала «Кальяри» на своем поле только два раза.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.58.

На победу гостей дают — 6.50, ничья оценена — в 4.10.

«Фиорентина» очень можно в этом сезоне проводит домашние поединки, а их соперник, напротив, в гостях выглядит неубедительно, забив в четырех играх только один гол.

Прогнозируем, что хозяева пополнят свой очковый багаж тремя очками и выиграют с разницей в несколько мячей. 0