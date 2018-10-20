«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на Бундеслигу 20 октября 2018 года

В субботу, 20 октября, «Штутгарт» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию» в рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги. Матч начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд.

«Штутгарт»

«Автозаводцы» после семи проведенных матчей в этом первенстве немецкого чемпионата расположились на самом дне в турнирной таблице, имея в своем актив пять баллов.

На старте сезона «швабы» проиграли два матча подряд и не забили ни одного гола. Затем «бело-красные» две игры свели вничью.

Потом вновь последовало поражение от «РБ Лейпциг» со счетом 0:2 в выездном матче. И только в шестом туре была одержана первая победа в этом чемпионате. На своем поле «Штутгарт» переиграл «Вердер» — 2:1.

В минувшей игре Бундеслиги «швабы» в гостях уступили «Ганноверу» со счетом 1:3. В трех домашних матчах этого сезона они добыли четыре очка.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» в семи поединках Бундеслиги завоевали 17 баллов и занимают первое мессто в турнирной таблице, опережая второй «РБ Лейпциг» на три пункта.

В играх чемпионата команда Люсьена Фавра одержала пять побед при двух ничейных результатах. На данный момент у «Боруссия» 5-матчевая выигрышная серия с учетом всех турниров. К тому же, в этом сезоне она еще не проигрывала.

В пяти победных встречах «черно-желтые» забили 20 мячей, а пропустили в свои ворота всего лишь пять. Но выездные поединки им даются тяжело. В трех матчах была одержана одна победа при двух ничьих.

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами. «Штутгарт» обыграл «Боруссию» на своем поле со счетом 2:1, в Дортмунде верх взяли хозяева — 3:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Боруссии» — 1.83, победа «Штутгарта» — 4.30, ничья — 3.85.

У «автозаводцев» произошла смена на тренерском мостике и они будут готовы дать бой лидеру. «Боруссия» в гостях играет не так уверенно и результативно, как на своем поле.

Поставим на хозяев с форой (+1) за 1,66. 0