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    «Терьеры» будут цепляться за нули

    «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на АПЛ 20 октября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Ливерпуль
    Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль»
    Матиас Йёргенсен
    20 октября «Хаддерсфилд» Давида Вагнера примет на своем поле «Ливерпуль» Юргена Клоппа в рамках 9-го тура английского чемпионата. Матч начнется в 19:30 по Москве. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль».
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    «Хаддерсфилд»

    В Англии сформировалась интересная зеркальная таблица. Есть две «тройки»: клубы, которые еще не проигрывали, и клубы, которые еще не знали вкуса побед в текущем сезоне.

    Так вот «Хаддерсфилд» возглавляет «нижнюю» тройку. За восемь туров команда Давида Вагнера лишь трижды сыграла вничью, остальное — проигрыши, подчас крупные. 17 пропущенных голов — это второй показатель «дырявости» в АПЛ после «Фулхэма».

    Короче, радоваться Вагнеру нечего. Но отдадим немцу должное: его ребята бьются, аки львы. В последнем матче против «Бёрнли» на выезде они нанесли 19 ударов. Еще перед тем в домашнем поединке против «Тоттенхэма» «терьеры» уступили по «выстрелам» всего на одну попытку (9-10).

    «Ливерпуль»

    Слышали о законе бумеранга? Ну, или пословицу «что посеешь, то пожнешь»? Что сказать, работает! Перед международной паузой на игры сборных Юрген Клопп негативно высказался о новом турнире УЕФА. Мол, Лига наций — самый бестолковый турнир.

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    Вернулось с излишком: сразу три основных игрока «Ливерпуля» получили повреждения в играх национальных команд. Это Мане, Салах и Ван Дейк. Если помните, еще и Милнер на травме.

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    • Пришлось очень «к стати», ведь последние результаты «красных» и так не впечатляли: четыре игры, ни одной победы и два поражения. Проиграли правда не пустяковым командам и не в чемпионате.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сначала «мерсисайдцы» на своем поле уступили «Челси» в Кубке лиги (1:2), а потом на выезде проиграли «Наполи» на последней минуте в Лиге чемпионов (0:1). В АПЛ крайним поединком была блеклая «нулевка» против «Манчестер Сити».

    Прогноз

    «Ливерпулю» будет тяжело, очень тяжело. Хотя бы потому, что домашние показатели «Хаддерсфилда» сильно отличаются от выездных. В лучшую сторону.

    Например, на родном «Джон Смитсе» «терьеры» пропустили только 6 голов из 17-ти. Плюс серьезные потери обошли «Хаддерсфилд» стороной. К ним можно отнести разве что центрбека Кристофера Шиндлера, который в матче с «Бернли» получил травму головы.

    Это только подтверждает наше предположение, что команда Вагнера будет «цепляться за нули» всеми силами. С таким расчетом делаем ставку на «Ф1 (+2)» за 1,53. 0

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    Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53. 20 октября «Хаддерсфилд» Давида Вагнера примет на своем поле «Ливерпуль» Юргена Клоппа в рамках 9-го тура английского чемпионата. Матч начнется в 19:30 по Москве.
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