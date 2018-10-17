Колумбия — Коста-Рика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 17 октября 2018 года

В среду, 17 октября, сборная Колумбии в американском Нью-Джерси будет принимать команду Коста-Рики в рамках товарищеского матча. Поединок начнется в 03.00 по Москве. Прогноз на Колумбия — Коста-Рика.

Колумбия

Сборная Колумбии пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018, где смогла дойти до 1/8 финала. В своем квартете южноамериканцы заняли первое место, набрав в трех матчах шесть очков.

Сначала тогда еще дружина Хосе Пекермана проиграла Японии (1:2), а затем два поединка выиграла у Польши (3:0) и Сенегала (1:0). В первом раунде плей-офф «Кофейщики» уступили дорогу Англии, проиграв им в серии послематчевых пенальти (1:1 — основное и дополнительное время).

После мундиаля подопечные теперь уже Артуро Рейеса провели три контрольных поединка. Сперва обыграли в гостях Венесуэлу (2:1), затем расписали мировую на нейтральном поле с Аргентиной (0:0), после чего обыграли на выезде США (4:2).

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики также выступала на российском мундиале, где не сумела выйти из непростой группы. Команда из Центральной Америки выступала в группе E, по итогам матчей которой заняла последнее место с одним баллом в активе.

Сперва подопечные Оскара Родригеса проиграли Сербии (0:1) с минимальным счетом, а затем уступили Бразилии (0:2). Только после этого команда сумела набрать хоть какие-то очки, сыграв в результативную ничью со Швейцарией (2:2).

Но после российского мундиаля неудачи продолжают преследовать Коста-Рику, из-за чего на сегодня безвыигрышная серия сборной составляет уже восемь поединков при только одной ничьей. Не удивительно, что поражения от Южной Кореи (0:2) и Японии (0:3) в контрольных матчах привели к смене наставника, но и при Рональде Гонсалесе коллектив проиграл Мексике (2:3).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 4,40.

Рекомендуем ставить на то, что Колумбия выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0