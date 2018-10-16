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    Без Бейла Уэльс потеряется

    Ирландия — Уэльс. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 16 октября

    Лига наций Сборная Ирландии Сборная Уэльса
    Прогноз на Ирландия — Уэльс
    Гарет Бейл
    4-й тур Лиги наций 16 октября сведет на поле сборные Ирландии и Уэльса. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Ирландия — Уэльс.
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    Ирландия

    В последнем туре сборная Ирландии смогла отстоять на своем поле нулевую ничью против лидера группы — сборной Дании.

    За все 90 минут «айриши» нанесли всего три удара по воротам соперника, а попали так и вовсе однажды. Но за счет массированной средней линии (пять игроков) «The Green Army» не позволила датчанам свободно действовать у своих ворот — всего два попадания в створ от «динамита».

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    • В первом туре было крупное поражение сборной Уэльса (1:4) в Кардиффе. Но тогда в составе «драконов» была главная ударная сила — Гарет Бейл. Сейчас же его участие под вопросом.

    Уэльс

    Нападающий мадридского «Реала» испытывает некий мышечный дискомфорт. Учитывая насколько вингер подвержен травмам, думаем, что валлийцы сыграют без него.

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    А он очень пригодился бы. Потому что в случае проигрыша, команда Мартина О’Нила наберет четыре очка и выйдет на вторую строчку в группе.

    В предыдущем туре сборная Уэльса проиграла датчанам на их стадионе 0:2. А в совсем свежем товарняке «драконы» крупно «скрутились» сборной Испании (1:4).

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    Причем гол престижа ребята Гиггза смогли втолкать только после всех четырех мячей пиренейцев — на 89-й минуте.

    Прогноз

    В пользу Ирландии играет фактор своего поля. Хотя это утверждение весьма и весьма спорно. Например, в квалификации на чемпионат мира родные трибуны не слишком и помогали национальной команде.

    В последних шести домашних поединках сборная Ирландии победила только два раза. Гораздо большим аргументом в пользу «зеленой армии» служит неумение Уэльса играть на выезде.

    Все три победы за последние шесть выездных матчей «драконы» добыли против откровенно слабых соперников: Молдовы, Китая и Грузии.

    Прогнозируем, что в отсутствии своего лидера команда Гиггза несколько потеряется, что даст шанс ирландцам на приемлемый результат. Наш прогноз — «1Х + ТМ 3,5» за 1,66. 0

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    Прогноз на Ирландия — Уэльс. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66. 4-й тур Лиги наций 16 октября сведет на поле сборные Ирландии и Уэльса. Начало матча — в 21:45 мск.
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