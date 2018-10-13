«Тамбов» — «Спартак-2». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 13 октября 2018 года

13 октября «Тамбов» на своей арене сыграет со второй командой московского «Спартака» в рамках 16 тура ФНЛ. Начало встречи — в 14:30 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Спартак-2».

«Тамбов»

Подопечные Мурата Искакова после 15 туров первенства первой лиги занимают вторую строку в турнирной таблице, набрав в этих играх 31 балл, столько же имеет и первая «Томь».

Осенью горожане успели провести восемь встреч — семь в чемпионате и один в Кубке. Из кубкового розыгрыша они вылетели, проиграв в 1/8 финала на своем поле «Крыльям Советов» — 1:2 ОТ.

Матчи ФНЛ за этот период принесли им три победы две ничьи и одно поражение. Проиграли как раз они в последнем туре в гостях «Шиннику» (0:3), тем самым прервав свою 9-матчевую серию без поражений.

Семь домашних поединков этого сезона в ФНЛ закончились тремя победами «Тамбова», столько же игр победителя не выявили и одну встречу красно-синие проиграли, разница мячей — 15:9.

«Спартак-2»

Дубль «Спартака» идет на на третьей строке в турнирки ФНЛ, уступая предстоящему сопернику только один пункт.

На данный момент красно-белые имеют в чемпионате 4-матчевую серию без поражений. В этот период они поочередно одолели «Краснодар-2» (3:0), «СКА-Хабаровск» (2:1) и «Мордовию» (1:0), а также расписали мировую с «Тюменью» (0:0) в последнем туре.

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На выезде в этом первенстве первого дивизиона столичная команда провела восемь игр, в которых одержала пять побед, две встречи проиграла и одну свела вничью, разница мячей — 13:6.

Матчи минувшего сезона закончились двумя разгромными викториями «Тамбова» с одинаковым результатом — 3:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поединка, предлагая на их победу — 1.68.

На победу гостей дают — 5.30, ничья оценена — в 3.70.

Обе команды демонстрируют неплохую результативность в последних матчах, по всей видимости, они продлят эту тенденцию и в этой встрече. 0