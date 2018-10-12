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    Южная Корея не остановит Уругвай

    Южная Корея — Уругвай. Прогноз и ставки на товарищеский матч 12 октября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Южной Кореи Сборная Уругвая
    Прогноз на Южная Корея — Уругвай
    После ЧМ-2018 Уругвай разгромил Мексику со счетом 4:1
    В пятницу, 12 октября, сборная Южной Кореи на своем поле будет принимать Уругвай в рамках товарищеского матча. Поединок в Сеуле начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на Южная Корея — Уругвай.
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    Южная Корея

    На чемпионате мира-2018 сборной Южной Кореи отдавали роль пусть не «мальчиков для битья», то, по крайней мере, аутсайдера группы F. Это не удивительно, ведь в соперниках азиатской команде достались Германия, Мексика и Швеция.

    Первые два тура доказали, что это похоже на правду, ведь «Тре Крунур» и «Ацтеки» оказались сильнее со счетом 1:0 и 2:1 соответственно. Мало кто верил, что «Бундестим» не последует их примеру, особенно, когда тому необходимо было побеждать, чтобы выйти в плей-офф, но он сенсационно уступил со счетом 0:2 и покинул мундиаль.

    Несмотря на столь сенсационное прощание с российским ЧМ-2018, главный тренер Син Тхе Йонг покинул свой пост. Под руководством нового наставника Паулу Бенту «Воины Тэджу» в контрольных поединках уже успели победить Коста-Рику (2:0) и сыграть вничью с Чили (0:0).

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    Уругвай

    Накануне мирового форума этого года сборную Уругвая считали командой, которая способна стать одним из открытий турнира. В каждой из линии у коллектива были исполнители если не топ-класса, то достаточно высокого уровня, чтобы рассчитывать на успех.

    В итоге «Селесте» не оправдали этих ожиданий, хотя и нельзя сказать, что выступили неудачно. Представитель Южной Америки выиграл группу, куда также попали Россия, Египет и Саудовская Аравия, после чего прошел в 1/8 финала Португалию, но в четвертьфинале был по игре повержен Францией.

    После российского мундиаля с Уругваем продолжает работать Оскар Табарес, который готовит подопечных к Копа Америка 2019 года. В контрольном поединке против Мексики в сентября команду возглавлял Фабиан Който, и та победила со счетом 4:1.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, а ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на то, что Уругвай выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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    Прогноз на Южная Корея — Уругвай. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00. В пятницу, 12 октября, сборная Южной Кореи на своем поле будет принимать Уругвай в рамках товарищеского матча. Поединок в Сеуле начнется в 14:00 по Москве.
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