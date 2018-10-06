«Алавес» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на чемпионат Испании по футболу 6 октября 2018 года

В рамках 8-го тура испанской Примеры «Алавес» примет «Реал Мадрид». Матч состоится 6 октября и начнется в 19:30 по Москве. Прогноз на «Алавес» — «Реал Мадрид».

«Алавес»

Благодаря ошибкам лидеров Примеры «Алавес» получил отличный шанс ворваться в топ. Однако команда Абелардо Фернандеса сама внезапно оступилась. Дважды.

Первый раз — на своем поле против «Хетафе» (1:1). В этом поединке «лисицы» провели ужасный первый тайм с двумя ударами по воротам из общих 15-ти, не забили пенальти и отыгрались только на 93-й минуте.

Вторая ошибка — выездной проигрыш «Леванте» (1:2). Здесь уже потрясал беспомощностью второй тайм в исполнении «Алавеса» — ни одного попадания в рамку.

Зато владение после перерыва составило 60%. Не удивительно, ведь «лягушки» до раздевалок успели отыграться.

«Реал Мадрид»

«Мадридиста» пока что идут на втором месте. Но только благодаря постоянным осечкам «сине-гранатового» конкурента. Но спать спокойно Лопетеги не может. Причин тому несколько.

Первая причина — кураж «Севильи». Пока «Реал Мадрид» терял, «Севилья» активно наращивала очковый запас (уж простите за каламбур). Сейчас «нервионцы» отстают всего лишь на одно очко.

Причина вторая — проблемы на финише. Имеем ввиду финиш атаки, то есть — реализация момента. «Сливочным» срочно нужен первоклассный форвард. После ухода Криштиану место стабильного «забивалы» все еще вакантно. Бейла мучают травмы, а Бензема явно не про то.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Причина третья — общая игра команды. Ну как можно спать, когда проигрываешь ЦСКА, а ты — рекордсмен Лиги чемпионов? Вот-вот.

Прогноз

Что интересно, «Реал Мадрид» все свои мячи пропустил в первых таймах. Забивал же в основном во вторых — 8 голов из 12-ти. Поэтому считаем рациональным сыграть на два исхода.

Они очень похожи между собой и даже пересекаются в идеологическом плане. Но кардинально разные по факту. Итак, предлагаем поставить на «ИТ2: 2-й тайм больше 1-го тайма» за 2,25 и на «1 тайм: "Алавес" забьет» за 2,70. 0