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    «Алавес» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на чемпионат Испании по футболу 6 октября 2018 года

    Примера Футбол Испании Алавес Реал Мадрид
    Прогноз на «Алавес» — «Реал Мадрид»
    Карим Бензема
    В рамках 8-го тура испанской Примеры «Алавес» примет «Реал Мадрид». Матч состоится 6 октября и начнется в 19:30 по Москве. Прогноз на «Алавес» — «Реал Мадрид».
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    «Алавес»

    Благодаря ошибкам лидеров Примеры «Алавес» получил отличный шанс ворваться в топ. Однако команда Абелардо Фернандеса сама внезапно оступилась. Дважды.

    Первый раз — на своем поле против «Хетафе» (1:1). В этом поединке «лисицы» провели ужасный первый тайм с двумя ударами по воротам из общих 15-ти, не забили пенальти и отыгрались только на 93-й минуте.

    Вторая ошибка — выездной проигрыш «Леванте» (1:2). Здесь уже потрясал беспомощностью второй тайм в исполнении «Алавеса» — ни одного попадания в рамку.

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    • Зато владение после перерыва составило 60%. Не удивительно, ведь «лягушки» до раздевалок успели отыграться.

    «Реал Мадрид»

    «Мадридиста» пока что идут на втором месте. Но только благодаря постоянным осечкам «сине-гранатового» конкурента. Но спать спокойно Лопетеги не может. Причин тому несколько.

    Первая причина — кураж «Севильи». Пока «Реал Мадрид» терял, «Севилья» активно наращивала очковый запас (уж простите за каламбур). Сейчас «нервионцы» отстают всего лишь на одно очко.

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    • Причина вторая — проблемы на финише. Имеем ввиду финиш атаки, то есть — реализация момента. «Сливочным» срочно нужен первоклассный форвард. После ухода Криштиану место стабильного «забивалы» все еще вакантно. Бейла мучают травмы, а Бензема явно не про то.

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    Причина третья — общая игра команды. Ну как можно спать, когда проигрываешь ЦСКА, а ты — рекордсмен Лиги чемпионов? Вот-вот.

    Прогноз

    Что интересно, «Реал Мадрид» все свои мячи пропустил в первых таймах. Забивал же в основном во вторых — 8 голов из 12-ти. Поэтому считаем рациональным сыграть на два исхода.

    Они очень похожи между собой и даже пересекаются в идеологическом плане. Но кардинально разные по факту. Итак, предлагаем поставить на «ИТ2: 2-й тайм больше 1-го тайма» за 2,25 и на «1 тайм: "Алавес" забьет» за 2,70. 0

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    Прогноз на «Алавес» — «Реал Мадрид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70. В рамках 8-го тура испанской Примеры «Алавес» примет «Реал Мадрид». Матч состоится 6 октября и начнется в 19:30 по Москве.
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