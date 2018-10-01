«Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 1 октября 2018 года

Закрывать программу девятого туре РПЛ будут казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Встреча, которая пройдет 1 октября на «Казань Арене», начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Крылья Советов».

«Рубин»

После восьми туров «рубиновые» положили в свою копилку 11 очков и находятся на восьмой строке в турнирной таблице, проигрывая пятому «Спартаку» четыре балла.

Подопечные Курбана Бердыева проиграли только один матч в этом сезоне, уступив на своем поле лидеру чемпионата «Зениту» со счетом 0:1.

Но и побед у казанцев в этом первенстве всего две. Переиграли на своем поле «Краснодар» (2:1) и «Енисей» (1:0). Остальные пять матчей они свели вничью.

Исключением даже не стал кубковый поединок против перволиговых «Химок» (0:0 — в основное время), которым забили только в овертайме.

«Крылья Советов»

«Волжане» в семи матчах российского первенства набрали семь пунктов, с которыми расположились на 13 месте в турнирной таблице РПЛ.

Самарская команда в этом чемпионате забила всего лишь два мяча. И оба этих результативных удара принесли им победы. Сперва в гостевой игре с «Ростовом» (1:0), затем в домашней с «Анжи» (1:0).

В двух последних матчах в рамках РПЛ «Крылья Советов» дважды проиграли всухую, сначала тульскому «Арсеналу» в гостях — 0:4, а после «Краснодару» дома — 0:3.

Календарь и таблица РПЛ

Накануне подопечные Тихонова преодолели барьер 1/16 финала Кубка России, переиграв в гостях в дополнительное время «Тамбов» (2:1).

В прошлом сезоне «Рубин» проиграл на свое поле «Крыльям» в Кубке — 1:2, а в позапрошлом в игре чемпионата взял верх со счетом 3:0.

Прогноз

«Рубин» просто обязан на своем поле обыграть аутсайдера, чтобы не дать оторваться конкурентам за место в еврокубковой зоне.

Наш прогноз — победа «Рубина» с форой (- 1) за 2.18. 0