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    «Валенсия» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч 6-го тура испанской Примеры 26 сентября 2018 года

    Примера Футбол Испании Валенсия Сельта
    Прогноз на «Валенсия» — «Сельта»
    Даниэль Парехо
    26 сентября в 6-м туре испанской Ла Лиги «Валенсия» примет на своем поле «Сельту». Матч начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Валенсия» — «Сельта».
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    «Валенсия»

    Сейчас в Испании всего три команды, которые не знали вкуса побед в новом сезоне, и «Валенсия» одна из них. За пять туров дружина Марселино Гарсии Тораля сумела набрать четыре очка, за счет четырех ничейных результатов.

    Последний был в завершившемся туре, в котором «летучие мыши» гостили у «Вильярреала» (0:0). Этот матч вообще получился странным. Команды устроили настоящий фестиваль запоротых моментов. На двоих соперники попали по воротам друг друга всего три раза.

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    • Касательно «Валенсии» отметим, что точность ее ударов и как следствие реализация — одни из самых низких показателей во всей Примере (42,3% и 5,8% соответственно).

    Зато по части нарушений «оранжевые» — впереди планеты всей. В среднем за одну игру валенсийцы получают 2,4 желтых карточки. Причем отметим, что 8 из 12-ти «горчичников» ребята Марселино получили на своем поле.

    «Сельта»

    «Сельта» стартовала довольно неплохо. За пять стартовых поединков «небесные» два раза победили, дважды сыграли вничью и проиграли «Жироне» в предпоследнем туре.

    Такие результаты позволяют команде Антонио Мохамеда замыкать зону Лиги чемпионов с 8-ю набранными очками. Ярким недостатком в игре «кельтов» пока видится только беспорядок в защитных порядках.

    За пять матчей они пропустили восемь голов. Плохое взаимопонимание обычно приводит игроков «Сельты» к острой необходимости нарушать правила на пустом месте.

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    При среднем показателе в 10 фолов за матч ребята Антонио Мохамеда обычно отхватывают 2,8 желтых карточки за 90 минут (3-й показатель в Примере).

    Прогноз

    Помнится, в прошлом сезоне на «Месталье» хозяева поля в личном матче выиграли соперника 2:1. Но примечательно другое — команды здорово «крепили» друг друга по ногам. За 90 минут на две команды накопилось 28 нарушений и 7 желтых карточек.

    В ответке на стадионе «Сельты» было не менее горячо, хотя и менее примечательно. Рефери поединка дал всего три «горчичника», но свистнул о нарушении правил 33 раза.

    Учитывая амбиции команды Тораля и дерзость нынешней «Сельты», прогнозируем горячий матч. Идеальной ставкой видим «верховой» тотал желтых. Однако таких раскладов пока еще нет, поэтому предлагаем сосредоточиться на ставке «Обе забьют» за 1,66. 0

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