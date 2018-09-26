«Сызрань 2003» — «Ростов». Прогноз и ставки на Кубок России 26 сентября 2018 года

1/16 финала Кубка России «Сызрань 2003» на своем поле примет «Ростов». Встреча пройдет 26 сентября и начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Сызрань 2003» — «Ростов».

«Сызрань 2003»

Команда из Самарской область в этом розыгрыше Кубка прошла уже три раунда. На втором этапе отбора «Сызрань 2003» одолела на выезде саратовский «Сокол» только в овертайме — 3:2.

Затем также в гостевом поединке подопечные Дмитрия Воецкого переиграли тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:0. А на стадии 1/32 финала они прошли перволиговый волгоградский «Ротор», обыграв его дома в послематчевой лотерее.

В чемпионате «быки» идут сейчас на четвертой строке в зоне Урал-Поволжье, заработав в девяти играх 17 очков и уступая первому месту семь очков.

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В последних пяти матчах первенства второй лиги «Сызрань 2003» одержала четыре победы при одном поражении, при этом оба домашних матча она выиграла.

«Ростов»

Донской клуб только с этого раунда возьмет старт в розыгрыше Кубка России, т.к. «Ростов» представляет Премьер-лигу.

После восьми туров РПЛ комбайнеры занимают третью строку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь пунктов.

Футболисты Валерия Карпина на данный момент имеют 5-матчевую серию без поражений. За этот период «желто-синие» сначала два поединка выиграли а затем три свели вничью.

Календарь и таблица РПЛ

«Сызрань» и «Ростов» встречались в 1/16 финала Кубка России в сезоне 2014/15. И тогда хозяева крупно победили со счетом 3:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры считают фаворитом гостей поединка, предлагая на их победу в основное время — 1.60.

На победу хозяев в основное время дают — 6.50, ничья в основное время оценена — в 3.60.

Проход: «Сызрани 2003» — 3.85, «Ростова» — 1.25.

«Ростов» не может выиграть уже три матча кряду, имея явные проблемы в завершающей стадии. Но в игре с командой, представляющий третий по силе дивизион, и к тому же выбившая их несколько лет назад на этой стадии, дончане должны настраиваться только на победу.

Наш прогноз — победа «Ростова» в основное время. 0