«Манчестер Юнайтед» — «Дерби». Прогноз и ставки на матч Кубка футбольной лиги Англии 25 сентября 2018 года

На стадии 1/16 EFL Cup «Манчестер Юнайтед» 25 сентября примет на своем поле «Дерби». Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Дерби».

«Манчестер Юнайтед»

Команда Жозе Моуринью снова потеряла очки. В последнем туре чемпионата Англии «манкунианцы» на своем поле сыграли вничью против «Вулверхэмптона» (1:1). Порадовать вернувшегося на стадион сэра Алекса не получилось: ни результатом, ни игрой.

За 90 минут «красные дьяволы» нанесли 15 ударов, что в полтора раза больше их среднестатистического результата (обычно около 10-ти за матч). Но 10 выстрелов «Манчестер Юнайтед» производил из-за пределов штрафной площади соперника.

Плюс в атаке никак не получалось выйти на вратаря с помощью проникающих передач — три офсайда хозяев поля. Единственный, кто играл по-настоящему круто — Фред.

Центральный полузащитник показал достойную точность передач как для его позиции (94%), три раза ударил по воротам (больше всех в команде) и забил гол.

С таким исполнителем в центре поля очень печальной выглядела тактика просто «нагрузки» мяча в штрафную на Маруана Феллайни. Пусть бельгиец и выиграл шесть воздушных единоборств (больше всех на поле), в долгосрочной перспективе такая игра не принесет пользы ни ему, ни команде.

«Дерби»

После девяти туров Чемпионшипа «Дерби Каунти» входит в зону плей-офф за право повыситься в классе. Ни на что не намекаем, просто констатируем, что как и по итогу прошлого розыгрыша, «бараны» идут на шестом месте.

С одной стороны, это показывает, что Фрэнк Лэмпард «каши не испортил». С другой, что и нового не привнес. Для начала, может, и не плохо, ведь большого тренерского опыта у «Лэмпса» нет, но если он хочет совершить с командой прорыв, нужно что-то менять.

В последнем туре второго по силе дивизиона Англии «Дерби» на своем поле уверенно одолел ближайшего конкурента — «Брентфорд» (3:1).

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Но: от «пчел» «бараны» пропустили уже на 1-й минуте матча, а предыдущие две игры — это проигрыш 0:1 «Ротерхэму» (19-е место в таблице) и нулевая ничья с «Блэкберном» (14-е место).

Прогноз

Моуринью — флагман современного футбола. Однако последние матчи «Манчестер Юнайтед» создают впечатление того, что португалец устал от игры №1. В нем не видно огонька, разве только на пресс-конференциях. Да и то только во время критики в его адрес.

Дмуаем, что этот сезон станет для «Особенного» последним у руля «красных дьяволов». Когда он уходил из предыдущих команд («Интер» и «Порту» не в счет), его последние сезоны не отличались большим количеством достижений.

Поэтому рискуем предположить, что красочные эпик-фейлы еще посетят «Олд Траффорд». А в случае противостояние Лэмпарда своему бывшему наставнику это выглядело бы эпично и даже иронично.

Наш прогноз — «Дерби забьет: да» за 2,01. 0