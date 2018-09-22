«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Вулверхэмптон» на «Олд Траффорд»

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
У «Манчестер Юнайтед» голом отметился Фред (18-я минута). В составе «Вулверхэмптона» отличился Жоау Моутинью (53).
Отметим, что на встрече присутствовал легендарный наставник «МЮ» Алекс Фергюсон — впервые после операции.
После этой встречи «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», имея в активе девять баллов, расположился на десятом месте.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 29 сентября в гостях встретится с «Вест Хэмом», а «Вулверхэмптон» в тот же день на своем поле сыграет против «Саутгемптона».
В других встречах тура «Лестер» победил «Хаддерсфилд» (3:1), «Бернли» разгромил «Борнмут» (4:0), а «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» сыграли вничью — 0:0.
АПЛ. 6-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (1:0)
Голы: Фред, 18 (1:0). Жоау Моутинью, 53 (1:1)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Феллаини, Погба, Фред (Мата, 63), Санчес (Марсьяль, 63), Лукаку, Лингард (Перейра, 75)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Саисс, 80), Невеш, Хименес, Элдер Кошта (Траоре, 75), Жота (Гиббс-Уайт, 87)Предупреждения: Шоу, 40. Невеш, 61