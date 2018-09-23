«Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч восьмого тура Российской Премьер-лиги 23 сентября 2018 года

В восьмом туре Российской Премьер-лиги лидер текущего турнира «Зенит» будет принимать действующего чемпиона «Локомотив». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 23 сентября. Начало встречи — в 16:30. Прогноз на «Зенит» — «Локомотив».

«Зенит»

«Зенит» после семи туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Подопечные Сергея Семака оступились лишь раз, набрав в семи матчах 19 очков.

Выиграть «Зенит» не сумел только в матче шестого тура против «Спартака». Домашняя встреча против «красно-белых» завершилась для питерцев вничью — 0:0.

Стоит отметить, что в РПЛ «Зенит» пропустил лишь в двух матчах из семи. Правда, и забила команда Семака не так много — 12 голов. Лишь в одном матче из семи «Зенит» забивал больше двух голов (4:1 против «Урала»).

На неделе «сине-бело-голубые» стартовали на групповом этапе Лиги Европы. В Дании «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном», не сумев удержать минимальный перевес после первого тайма. Во второй половине матча датчане сравняли счет.

Отметим, что после пятиматчевой победной серии в чемпионате и квалификации Лиги Европы, которая была у команды в августе, «Зенит» в четырех последних поединках выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении (в квалификации ЛЕ от «Мольде»).

«Локомотив»

«Локомотив» похвастаться удачным стартом сезона не может. Подопечные Юрия Семина сперва проиграли ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:1 в дополнительное время), провалили старт РПЛ и первый матч группового этапа Лиги чемпионов. В сентябре команда еще не побеждала.

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В чемпионате «Локо» после семи туров набрал только 9 очков и идет на десятом месте. При этом «железнодорожникам» удалось обыграть только команды, которые находятся в таблице еще ниже — «Крылья Советов» и «Анжи».

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» был разгромлен в Турции — 0:3.

Отметим, что команда Семина испытывает серьезные проблемы с атакой — в девяти матчах сезона «железнодорожники» забили лишь пять мячей. Пропущено при этом было девять голов.

Прогноз

Букмекеры дают коэффициент 1,69 на победу «Зенита», 3,98 — на ничью и 5,65 — на победу «Локомотива».

В прошлом сезоне «Локомотив» на выезде разгромил «Зенит» в матче первого круга — 3:0.

В этом сезоне «Зенит» мало пропускает в чемпионате и забивает в среднем меньше двух мячей за игру. «Локомотив» забивает менее гола за матч, но и пропускает немного.

Наш прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,69. 0