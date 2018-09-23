ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаПримера. «Реал» примет «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Жироной» «Амур» — ЦСКАКХЛ. ЦСКА разгромил «Амур», «Ак Барс» одолел «Нефтехимик» Джанни ИнфантиноФИФА возьмется за теневые деньги мирового футбола
  • 23:49
    • Головин дебютировал за «Монако» в матче с «Нимом»
  • 22:04
    • Перес: Роналду хотел уйти по личным причинам
  • 21:48
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик»
  • 21:16
    • «Автомобилист» одержал девятую победу подряд, обыграв «Йокерит»
  • 21:09
    • Назван лучший гол первого тура Лиги чемпионов
  • 21:00
    • Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Нимом»
  • 20:00
    • Волейболисты сборной России обыграли Голландию на ЧМ
    Все новости спорта

    Лидер РПЛ и чемпион результативностью не порадуют

    «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч восьмого тура Российской Премьер-лиги 23 сентября 2018 года

    Зенит Локомотив РПЛ Футбол России
    Прогноз на «Зенит» — «Локомотив»
    Александр Ерохин
    В восьмом туре Российской Премьер-лиги лидер текущего турнира «Зенит» будет принимать действующего чемпиона «Локомотив». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 23 сентября. Начало встречи — в 16:30. Прогноз на «Зенит» — «Локомотив».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Зенит»

    «Зенит» после семи туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Подопечные Сергея Семака оступились лишь раз, набрав в семи матчах 19 очков.

    Выиграть «Зенит» не сумел только в матче шестого тура против «Спартака». Домашняя встреча против «красно-белых» завершилась для питерцев вничью — 0:0.

    Стоит отметить, что в РПЛ «Зенит» пропустил лишь в двух матчах из семи. Правда, и забила команда Семака не так много — 12 голов. Лишь в одном матче из семи «Зенит» забивал больше двух голов (4:1 против «Урала»).

    На неделе «сине-бело-голубые» стартовали на групповом этапе Лиги Европы. В Дании «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном», не сумев удержать минимальный перевес после первого тайма. Во второй половине матча датчане сравняли счет.

  • «Серый» Маркизио и недоработка «Зенита»
  • Выездная ничья «Зенита» с «Копенгагена» в Лиге Европы — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Отметим, что после пятиматчевой победной серии в чемпионате и квалификации Лиги Европы, которая была у команды в августе, «Зенит» в четырех последних поединках выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении (в квалификации ЛЕ от «Мольде»).

    «Локомотив»

    «Локомотив» похвастаться удачным стартом сезона не может. Подопечные Юрия Семина сперва проиграли ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:1 в дополнительное время), провалили старт РПЛ и первый матч группового этапа Лиги чемпионов. В сентябре команда еще не побеждала.

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате «Локо» после семи туров набрал только 9 очков и идет на десятом месте. При этом «железнодорожникам» удалось обыграть только команды, которые находятся в таблице еще ниже — «Крылья Советов» и «Анжи».

    В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» был разгромлен в Турции — 0:3.

  • «Локо» был хуже «Галатасарая», но не настолько
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Локомотива» в Турции
  • 19/09/2018

    • Отметим, что команда Семина испытывает серьезные проблемы с атакой — в девяти матчах сезона «железнодорожники» забили лишь пять мячей. Пропущено при этом было девять голов.

    Прогноз

    Букмекеры дают коэффициент 1,69 на победу «Зенита», 3,98 — на ничью и 5,65 — на победу «Локомотива».

    В прошлом сезоне «Локомотив» на выезде разгромил «Зенит» в матче первого круга — 3:0.

    В этом сезоне «Зенит» мало пропускает в чемпионате и забивает в среднем меньше двух мячей за игру. «Локомотив» забивает менее гола за матч, но и пропускает немного.

    Наш прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,69. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Енисей — Урал
  • Сегодня в 11:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо — Анжи
  • Сегодня в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Сегодня в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Кардифф — Манчестер Сити
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ахмат — Оренбург
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ростов — Уфа
  • Сегодня в 19:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Сегодня в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Виктория» — ЦСКА
  • Новому ЦСКА не хватает опыта, но хватает характера
    • 02:14 20/09/2018     «Реал» впервые в новом сезоне Ла Лиги потерял очки
  • «Реал» не победил «Атлетик» из-за Лопетеги
    • 19:39 16/09/2018     Игроки «Аякса»
  • Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 2
    • 15:14 20/09/2018
    Прогноз на «Зенит» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69. В восьмом туре Российской Премьер-лиги лидер текущего турнира «Зенит» будет принимать действующего чемпиона «Локомотив». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 23 сентября. Начало встречи — в 16:30.
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Дело Роналду: пока только на словахДисциплинарное дело УЕФА в отношении лучшего бомбардира ЛЧ: все, что нужно знать Вчера в 16:340
  • 00:56
    • Джано вернулся в общую группу
  • 00:18
    • «Реал Сосьедад» вдевятером удержал победу над «Уэской»
  • 00:03
    • «Штутгарт» и «Фортуна» сыграли вничью в Бундеслиге
    РУСАДА Прочие РУСАДА восстановлено в правах. Российский спорт выходит из кризисаWADA приняло важное решение, которое, впрочем, пока не решает всех проблем Вчера в 14:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поможет ли «Монако» возвращение Головина?
  • 4.76
    •
  • 23:36
    • «Сассуоло» одержал волевую победу в пятом туре Серии А
  • 23:21
    • Тебас: Федерация не запрещала проводить матч Ла Лиги в США
  • 23:06
    • Сборная Армении осталась без главного тренера
    Футболисты «Боруссии» Футбол Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 3Завершаем рассказ о величайших играх главного клубного турнира Европы Вчера в 12:540
  • 18:51
    • Глушаков тренируется с «молодежкой» «Спартака»
  • 18:04
    • Федерация футбола Испании запретила проводить матчи Примеры в США
  • 17:50
    • Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие