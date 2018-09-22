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    «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 6-го тура АПЛ 22 сентября

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Саутгемптон
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Саутгемптон»
    Алиссон Бекер
    6-й тур английской Премьер-лиги 22 сентября сведет на газоне «Ливерпуль» и «Саутгемптон». «Энфилд» открывает свои ворота в 17:00 по Москве. Прогноз на «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» потерял первую строчку турнирной таблицы АПЛ, но только из-за здоровской результативности команды Маурицио Сарри. «Челси» имеет на один гол разницы больше, чем дружина Клоппа.

    Однако вряд ли это смущает немецкого наставника, ведь его команда по-прежнему не теряла очки: пять туров — пять побед.

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    • Крайние два матча против «Лестера» и «Тоттенхэма» «мерсисайдцы» проводили на выезде и выиграли с одинаковым счетом — 2:1. Причем «лисы» по факту оказали большее сопротивление, чем «шпоры». Коллектив Клода Пюэля смог перехватить инициативу во втором тайме: 6-3 по ударам, 3-0 по попаданиям.

    Тогда как ребята Почеттино за всю игру только два раза потревожили Алиссона. Сам же «Ливерпуль» 10 ударов из 17-ти направил непосредственно в рамку лондонских ворот.

    «Саутгемптон»

    Если не учитывать победу над «Брайтоном» в Кубке лиги, в новом сезоне «Саутгемптон» только раз испытал вкус победы. В четвертом туре команда Марка Хьюза смогла в гостях одолеть «Кристал Пэлас» 2:0.

    Впрочем, две ничьи против «Бернли» (0:0) и того же «Брайтона» (2:2) позволяют «святым» не пуститься во все тяжкие с самого начала чемпионата. Да и гармония в разнице забитых-пропущенных (6-6) — неплохое успокоительное перед грядущими тяжелыми матчами.

    Календарь и таблица АПЛ

    До начала октября «Саутгемптон» сыграет против двух грандов («Ливерпуля» и «Челси»), крепкого «Вулверхэмптона» и «Эвертона» в Кубке лиги.

    Прогноз

    Вряд ли нужно объяснять, кто фаворит противостояния. Однако укажем, что «мерсисайдцы» пропустили только от более сильных соперников — «Лестера» и «Тоттенхэма». Да и то по одному голу.

    До этого все матчи «Ливерпуль» выигрывал «всухую». В Лиге чемпионов защита «красных» провалилась два раза. Но гол Мбаппе стал единственным попаданием «ПСЖ» в рамку Алиссона во втором тайме.

    «Саутгемптон» просыпается обычно после перерыва: пять голов из шести он забил во вторых половинах матчей. Поэтому от команды Хьюза голов до раздевалки не ждем. В отличие от «Ливерпуля», который 9 голов из 11-ти занес до 60-й минуты.

    Ставим на «1 тайм: "сухая" П1» за 1,63. 0

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