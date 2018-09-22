«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 6-го тура АПЛ 22 сентября

6-й тур английской Премьер-лиги 22 сентября сведет на газоне «Ливерпуль» и «Саутгемптон». «Энфилд» открывает свои ворота в 17:00 по Москве. Прогноз на «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» потерял первую строчку турнирной таблицы АПЛ, но только из-за здоровской результативности команды Маурицио Сарри. «Челси» имеет на один гол разницы больше, чем дружина Клоппа.

Однако вряд ли это смущает немецкого наставника, ведь его команда по-прежнему не теряла очки: пять туров — пять побед.

Крайние два матча против «Лестера» и «Тоттенхэма» «мерсисайдцы» проводили на выезде и выиграли с одинаковым счетом — 2:1. Причем «лисы» по факту оказали большее сопротивление, чем «шпоры». Коллектив Клода Пюэля смог перехватить инициативу во втором тайме: 6-3 по ударам, 3-0 по попаданиям.

Тогда как ребята Почеттино за всю игру только два раза потревожили Алиссона. Сам же «Ливерпуль» 10 ударов из 17-ти направил непосредственно в рамку лондонских ворот.

«Саутгемптон»

Если не учитывать победу над «Брайтоном» в Кубке лиги, в новом сезоне «Саутгемптон» только раз испытал вкус победы. В четвертом туре команда Марка Хьюза смогла в гостях одолеть «Кристал Пэлас» 2:0.

Впрочем, две ничьи против «Бернли» (0:0) и того же «Брайтона» (2:2) позволяют «святым» не пуститься во все тяжкие с самого начала чемпионата. Да и гармония в разнице забитых-пропущенных (6-6) — неплохое успокоительное перед грядущими тяжелыми матчами.

Календарь и таблица АПЛ

До начала октября «Саутгемптон» сыграет против двух грандов («Ливерпуля» и «Челси»), крепкого «Вулверхэмптона» и «Эвертона» в Кубке лиги.

Прогноз

Вряд ли нужно объяснять, кто фаворит противостояния. Однако укажем, что «мерсисайдцы» пропустили только от более сильных соперников — «Лестера» и «Тоттенхэма». Да и то по одному голу.

До этого все матчи «Ливерпуль» выигрывал «всухую». В Лиге чемпионов защита «красных» провалилась два раза. Но гол Мбаппе стал единственным попаданием «ПСЖ» в рамку Алиссона во втором тайме.

«Саутгемптон» просыпается обычно после перерыва: пять голов из шести он забил во вторых половинах матчей. Поэтому от команды Хьюза голов до раздевалки не ждем. В отличие от «Ливерпуля», который 9 голов из 11-ти занес до 60-й минуты.

Ставим на «1 тайм: "сухая" П1» за 1,63. 0